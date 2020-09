Crash Bandicoot 4 - Der Launch-Trailer zum Jump & Run ist da

Anfang Oktober kommt mit Crash Bandicoot 4: It's About Time der nächste Teil der Jump-and-Run-Reihe rund um den verrückten Beuteldachs Crash in den Handel. Einige Tage zuvor zeigt Activision nun den Launch-Trailer, der viele neue Spielszenen zeigt. Unter anderem gibt es einige der Charaktere und deren Fähigkeiten im Video zu sehen.In Crash Bandicoot 4 schmieden die beiden Schurken Neo Cortex und Dr. N. Tropy einen finsteren Plan: Sie wollen gleich alle Dimensionen erobern, was anscheinend nur noch Crash und Coco verhindern können. Glücklicherweise erhalten die beiden durch die sogenannten Quantum-Masken neue Fähigkeiten, welche eine Umkehr des Schwerpunktes, das Ver­lang­sa­men der Zeit und die Teleportation von Elementen erlauben.Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für die PlayStation 4 und Xbox One