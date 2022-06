PlayStation 5: Sony soll an einem neuen PS5 Pro-Controller arbeiten

Als Alternative zum DualSense soll Sony derzeit an einem neuen PS5 Pro-Controller werkeln, der bereits in wenigen Wochen vorgestellt werden könnte. Aktuellen Leaks zufolge soll das Profi-Gamepad unter anderem über abnehmbare Analog-Sticks und rückseitige Tasten verfügen.

Während sich Microsoft seit Jahren mit dem Xbox Elite-Controller an anspruchsvolle Gamer richtet, überließ Sony dieses Feld bislang Drittanbietern wie Scuf und Nacon. Mit einem möglichen PlayStation 5 Pro-Controller auf Basis des aktuellen DualSense wollen sich die Japaner jetzt allerdings selbst um die Bedürfnisse von "Profi-Spielern" kümmern. Wie Tom Henderson unter Berufung auf vertrauenswürdige Quellen und vorliegende Prototyp-Bildern berichtet , soll sich ein entsprechendes Gamepad unter dem Codenamen "Hunt" bei Sony in der Entwicklung befinden.Dabei soll der PS5 Pro-Controller wichtige Unterschiede im Vergleich zum klassischen DualSense aufweisen. So sollen Spieler unter anderem die Möglichkeit erhalten, Analog-Sticks zu wechseln. Die Rede ist von einem Austausch der gesamten Einheit, womit zum Beispiel auch mögliche Drift-Probleme von Nutzern selbst aus der Welt geschafft werden könnten. Zusätzliche Trigger-Stops sollen zudem die Empfindlichkeit der Schultertasten regulieren, während zusätzliche Buttons - so genannte Flappy-Paddles - an der Rückseite montiert werden.Laut Henderson sind auf den bisher noch unveröffentlichten Bildern des PlayStation 5 Pro-Controllers verbesserte, voraussichtlich gummierte Griffe zu sehen, die ebenfalls von Spielern ausgetauscht werden können. Mit stetigen Software-Updates soll Sony den Profi-Gamepads zudem eine Spezialbehandlung zugute kommen lassen. Ein genauer Release-Termin für den PS5 Pro-Controller steht noch nicht fest. Weitere Quellen Hendersons gehen allerdings davon aus, dass Sony zum Ende des Monats Juni neue Geräte vorstellen wird.