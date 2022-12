Apple iPhone & Co: Programm für Selbstreparatur startet in Deutschland

Nachdem Apple das Programm in den USA schon vor einigen Monaten gestartet hatte, führt man das Self Service Repair Program auch in Europa ein. Ab sofort können auch Kunden aus Deutschland das Angebot nutzen, um iPhones und MacBooks mit offiziellen Werkzeugen und Teilen selbst zu reparieren.

Gleiche Teile und Preise wie für offizielle Reparaturpartner

Apple ermöglicht ab sofort auch in Deutschland, bestimmte Geräte mit einer Auswahl an offiziellen Ersatzteilen selbst zu reparieren. Dazu bietet man über den Self Service Repair Store bisher mehr als 200 individuelle Teile und Werkzeuge an und liefert auch die benötigten Anleitungen für die Durchführung der Reparaturen mit.Das Apple Self Service Repair Program kann nach den USA somit nun auch in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und Großbritannien genutzt werden. Es handelt sich bei den Bauteilen angeblich um genau die gleichen Teile, die man auch autorisierten Reparaturdienstleistern liefert.Wer die für die Reparatur nach Apples offiziellen Leitfäden benötigten Geräte nicht für viel Geld kaufen will, kann sie als Teil eines "Kits" zum Preis von rund 60 Euro pro Woche mieten. Nach der Reparatur wird die benötigte Hardware einfach wieder eingeschickt. Auch die ausgetauschten Bauteile können die Kunden wieder an Apple zurückschicken, um dann gegebenenfalls Gutschriften für ihren Gegenwert zu erhalten.Apples Reparaturprogramm sieht vor, dass die Kunden eine ganze Reihe von Geräten bzw. Werkzeugen benötigen, um unter anderem ein Display auszutauschen. Dazu gehören Pressen für Akku und Display, Schneidemaschinen für das Einkleben von Bauteilen, Drehmoment-Schraubendreher und einiges anderes Werkzeug. Natürlich sollte man sich auch in der Lage fühlen, die Reparaturen selbst vornehmen zu können.Vorerst beschränkt sich das Programm für die Selbstreparatur auf das iPhone 12 und iPhone 13 sowie MacBook-Modelle auf Basis der Apple M-Series SoCs. In Zukunft will Apple wie auch in den USA mehr Teile zur Verfügung stellen, um die Selbstreparatur weiterer Produkte zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist der Store in Europa nicht erreichbar.