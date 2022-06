O2 startet jetzt SMS über WiFi-Calling für zuverlässigen Versand

Der Mobilfunkanbieter O2 startet jetzt auch den Versand von SMS über das sogenannte WiFi-Calling. Damit gibt es nun auch bei schlechtem Empfang die Option, SMS-Nachrichten zuverlässig über ein WLAN-Netzwerk zu versenden.

Diese Geräte funktionieren

60 GB + Allnet-Flat jetzt für nur 20 Euro

Das meldet das Online-Magazin Mobiflip und bezieht sich dabei auf eine Meldung eines Lesers, der die neue Funktion entdeckt hat. WiFi-Calling ist vor allem in Innenbereichen sehr hilfreich, wenn man Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk hat, aber nur eine schlechte Mobilfunkabdeckung.Bisher hatte O2/Telefonica die Funktion allerdings nur für ein- und ausgehende Anrufe genutzt. Ein Firmware-Update fügt jetzt auch die Option SMS über WiFi-Calling hinzu.Unterstützt werden allerdings bei Weitem noch nicht alle gängigen Smartphones. Mobiflip hat vom Telefonica-Support die Information erhalten, dass es bisher Unterstützung für das Samsung Galaxy S20 und S21 in einer Testversion gibt. Beim Huawei Mate 20, P30, P30 pro und P30 Lite soll schon das finale Update mit "SMS over VoWiFi" eingespielt worden sein. Andere Geräte sind noch nicht für eine zeitnahe Aktualisierung vorgesehen, das sollte sich aber schnell ändern.Nutzer können die Option damit in den Schnelleinstellungen oder über Einstellungen / Telefon aktivieren. Der Nutzer muss nichts weiter tun, die Auswahl, ob Wifi-Calling oder Mobilfunk genutzt wird, passiert automatisch. Beim aktivierten WiFi-Calling können dann alle Anrufe und SMS mit WLAN-Unterstützung und selbst im Flugmodus erfolgen, wenn der Mobilfunkempfang auf dem Gerät ausgeschaltet wird. Diese Option verbessert den Empfang deutlich, wobei WiFi-Calling auch schneller beim Rufaufbau agiert. Anrufe und SMS sind so zudem nicht netzgebunden.