O2 streicht Preisaufschlag für monatlich kündbare Tarife dauerhaft

Die Telefónica kündigt an, dass man dauerhaft auf den Aufpreis für O2 Free Flex-Tarife verzichten wird. Optionen ohne Mindestlaufzeit bzw. mit monatlicher Kündbarkeit ließ sich der Netzbetreiber zuvor mit 5 Euro pro Monat vergüten. Der Preisvorteil gilt auch für Bestandskunden.

Wann fällt auch die letzte Bastion - der Anschlusspreis?

Jetzt mit günstigeren Flex-Optionen

Im Zuge der Änderungen im Telekommunikationsgesetz (TKG) gab die Telefónica bereits im November 2021 bekannt, zukünftig auf einen Preisaufschlag für monatlich kündbare Tarife im O2 Free-Segment zu verzichten. Allerdings beschränkte sich die Zusage bisher nur auf neue Verträge, die bis zum 31. Mai 2022 abgeschlossen werden. Nun bestätigt der Netzbetreiber, dass man an diesem Konzept festhalten wird, um seinen "Anspruch als besonders fairer Telekommunikationsanbieter" zu unterstreichen.O2 Free Flex-Tarife ohne Mindestlaufzeit werden somit zum gleichen Preis angeboten, wie ihre Alternativen mit zweijähriger Bindung. Die Änderungen sind bereits in der Tarifübersicht von O2 als Streichpreis sichtbar. Allerdings wird in den Fußnoten weiterhin der Aktionszeitraum bis zum 31. Mai 2022 genannt. Die Ersparnis greift sowohl bei Neukunden als auch bei Bestandskunden und Kunden mit "Junge Leute"-Tarifen. Ausgenommen sind hingegen die Kombi- und Segmentvorteile. Letztere vor allem für Senioren (60 Plus) und Selbstständige.Ob bestehende Verträge umgewandelt werden müssen, um dem monatlichen Aufpreis von 5 Euro zu entgehen, ist bisher nicht bekannt. Die Vorteile einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten scheint sich O2 zukünftig über den Anschlusspreis zu erkaufen. Beliebte Tarife , wie der O2 Grow mit 40+ GB und der O2 Free M mit 20 GB Datenvolumen, verzichten auf die einmaligen Kosten von 39,99 Euro. Wird die Flex-Option ohne Laufzeit aktiviert, muss der Anschlusspreis gezahlt werden. Über einen Zeitraum von zwei Jahren schlägt dieser pro Monat immerhin mit 1,67 Euro zu Buche.