O2 testet 'unlimitiertes' 5G-Netz mit bis zu 500 MBit/s Downstream

Der drittgrößte deutsche Netzbetreiber O2 Telefonica will bis Ende des Sommers eine umfangreiche Erprobung seiner 5G-Infrastruktur durchführen. Dazu will man die bisher üblichen Begrenzungen bei den Datenraten im O2-Netz aufheben, so dass einige Kunden mit der maximal möglichen Geschwindigkeit mobil surfen können.

Test nur mit O2 Free Unlimited Max-Tarif

Gratis ein Monat O2 Free Unlimited Max

O2

Wie O2 jetzt verlauten ließ (via Caschy ), sind im Netz des Unternehmens aktuell rein theoretisch Downstream-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde möglich. Um den weiteren Ausbau der Infrastruktur zu planen und den Nutzen höherer Übertragungsraten im Alltag auf Kundenseite einschätzen zu können, soll die bisher erfolgende Limitierung der Datenraten vorerst teilweise aufgehoben werden.Die Limitierung wird allerdings nicht in allen Tarifen ausgesetzt, sondern nur im teuersten verfügbaren Privatkunden-Tarif. Wer also den O2 Free Unlimited Max-Tarif nutzt, kann sich freuen. Neben der bisher unlimitierten Datenmenge, wird nun auch maximale Geschwindigkeit ermöglicht - zumindest bis Ende September.Bis zum 30. September 2022 sollen somit maximal 500 MBit/s in diesem Tarif möglich sein. Voraussetzung ist neben dem entsprechenden Tarif, dass in der jeweiligen Zelle auch entsprechende Kapazitäten verfügbar sind. Man dürfte also nicht überall und immer mit 500 MBit/s im Downstream surfen können, schließlich muss die Infrastruktur dies auch liefern. Im Upstream sollen bis zu 50 MBit/s möglich sein.O2 hat für den heute beginnenden Test auch einen Foren-Thread gestartet , über den die Kunden Rückmeldungen abgeben können. Die O2-Netzkarte informiert außerdem darüber, wo die maximale Datenrate per 5G zumindest theoretisch erreicht werden kann. Anders als bei anderen Netzbetreibern drosselt O2 seine Downstream-Geschwindigkeiten bisher in den meisten Fällen, um während des voranschreitenden Ausbaus keine Engpässe entstehen zu lassen.