Surface Pro: Microsoft startet kostenlosen Austausch des Netzkabels

Besitzer eines Surface Pro, Surface Pro 2 oder Surface Pro 3 können jetzt von Microsoft kostenlos ein neues Netzkabel erhalten. Hintergrund ist eine Rückrufaktion. Betroffene Kunden erhalten ein verbessertes, stabileres Kabel.

Informationen von Microsoft: Das Microsoft-Netzkabel für die Geräte original Surface Pro, Surface Pro 2 und bestimmte Surface Pro 3-Geräte wird zurückgerufen und ausgetauscht. Wir informieren Sie darüber, welche Geräte der Rückruf beinhaltet und wie Sie kostenlos Ersatz erhalten, falls Ihr Surface Pro Netzkabel davon betroffen ist.



Ein berechtigtes Gerät auswählen Surface Pro-, Surface Pro 2- und Surface Pro 3-Geräte, die vor dem 15. März 2015 verkauft wurden, sind für einen kostenlosen Austausch des Netzkabels berechtigt.

Überarbeitete Stecker-Enden

Das geht aus verschiedenen Medien-Berichten hervor. So schreibt das US-Online-Magazin ONMSFT , dass Microsoft eine wichtige Sicherheitsmeldung für alle Besitzer der verkauften Surface Pro-Serie hat. Microsoft ruft die Netzkabel dieser Geräte zurück und sendet jetzt kostenlosen Ersatz.Für diesen Austausch muss man sich allerdings bei Microsoft für den Ersatz anmelden. Auf einer gezielt für den Rückruf eingerichteten Website kann man sich informieren, wie der Austausch vonstattengeht und ob man überhaupt berechtigt ist, ein neues Kabel zu erhalten.Der Rückruf betrifft dabei nur das abnehmbare Netzkabel und nicht das Netzteil selbst. Warum diese Rückrufaktion genau nötig wurde, schreibt Microsoft nur indirekt. Da heißt es: "Das Netzkabel kann jedoch beschädigt werden, wenn es abgeknickt oder eng aufgewickelt wird. Beschädigte Netzkabel können überhitzen und eine Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen." Der Konzern bittet alle Besitzer der Surface Pro-Geräte, mit denen die betroffenen Kabel ausgeliefert wurden, die alten Kabel nach Möglichkeit nicht mehr zu verwenden.Den Unterschied zwischen den neuen überarbeiteten Kabeln und den alten, anfälligen Netzkabeln hat Microsoft in einem Bild festgehalten. Die neueren Kabel besitzen eine verbesserte Zugentlastung in der Befestigung des Netzkabels an den Stecker-Enden, die die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung weiter verringern soll, wenn die Kabel wiederholt zu eng gewickelt werden.Für Surface Pro 3-Geräte sind nur Kunden qualifiziert, die vor dem 15. März 2015 gekauft wurden. Neuere Surface Pro 3-Geräte verfügen bereits über das neue Netzkabel.