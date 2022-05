Microsoft Surface-App endlich mit Windows-Update-Benachrichtigungen

Microsoft hat für die Surface-App für Windows 11 und Windows 10 ein großes Update veröffentlicht. Interessant ist die neue Version vor allem, da Microsoft auf Nutzer-Feedback eingegangen ist und der App nun Benachrichtigung für Windows Updates hinzugefügt hat.

Einzelheiten zu den Änderungen fehlen noch

Der offizielle Changelog: Benachrichtigung für Windows Updates hinzugefügt

Verbesserungen bei Surface-Tastaturen und -Mäusen

Verbesserungen am Audio-Equalizer und der Lautstärke der Kopfhörer-Tutorials

Qualitäts- und Stabilitätsverbesserungen

Microsoft

Mit der neuen Versionsnummer 61.5058.139.0 starten aber auch noch weiter Änderungen. Die Surface-App war zu ihrem Start früher als Surface Hub bekannt. Mit dieser Anwendungen können Surface-Nutzer zusätzlich Informationen direkt zu ihrem Surface-Gerät aufrufen. Die App ist auf allen Surface-Geräten vorinstalliert und bietet einen Überblick zur Hardware, wie Garantiezeiten des Gerätes, die Modellnummer und andere Details.Mit der neuen Aktualisierung gibt es dazu nun endlich noch weitere Funktionen und Verbesserungen. So gibt es neben den erwähnten Benachrichtigungen für Windows Updates Verbesserungen bei der Tastatur, den Mäusen, dem Audio-Equalizer und den Kopfhörer-Tutorials für die Lautstärke. Laut Microsoft gibt es darüber hinaus weitere Qualitäts- und Stabilitätsverbesserungen, die aber nicht konkret benannt werden. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da die App-Updates auch sicherheitsrelevante Änderungen bieten. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Erst Anfang April hatte es eine neue App-Version gegeben, die allerdings als Wartungsupdate nur Verbesserungen - unter anderem für Smart Charging - vorstellte. Das Mai-Update ist dagegen ein Funktionsupdate. Wer ein Surface-Gerät besitzt, bekommt das Update ein der Regel schnell nach der Veröffentlichung als automatisches Update. Alternativ lässt sich die Anwendung aber auch über den Microsoft Store manuell aktualisieren . Am einfachsten schaut man einmal in die App, ob sie mit der neuesten Version 61.5058.139.0 ausgeführt wird.Die Surface-App ist eine Microsoft Store-App, die die Steuerung vieler Surface-spezifischer Einstellungen und Optionen mit schnellem Zugriff auf Geräteinformationen wie Seriennummer, Surface-Modellname, UEFI-Version und zugehörige Treiber ermöglicht. Sie ist kostenlos und verbessert die Verwaltung eines Surface-PC- oder -Tablets.