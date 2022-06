Microsofts Vaporware: 1000 Tage seit der Surface Neo-Vorstellung

Das Surface Duo ist Microsoft erstes Smartphone-Projekt seit dem "Untergang" der Nokia Lumia-Windows Phones. An seiner Seite stellte Microsoft im Jahr 2019 auch das Surface Neo vor. Doch dieses zweite neue Dual-Screen-Gerät blieb der Konzern bisher schuldig.

Eingemottet und vergessen

Es ist nun 1000 Tage her, dass Microsoft das Surface Neo als bahnbrechendes Tablet-Laptop-Hybrid-Gerät mit Windows enthüllt hat. Das Online-Magazin Windows Central erinnert jetzt an dieses eher unrühmliche Jubiläum: Microsoft hat vor 1000 Tagen mit viel Tamtam das "neue" Surface Neo vorgestellt und dann nicht geliefert.Denn allen Microsoft-Fans, die sich jetzt fragen "was zum Teufel ist ein Surface Neo", kann man getrost sagen, dass sie keine Wissenslücken haben. Microsoft hat dieses Produkt nur vorgestellt, aber nie wieder erwähnt, geschweige denn produziert.Gestartet war man allerdings mit großen Erwartungen und einem tollen Konzept. Dennoch endete das Surface Neo in einer Schublade in Redmond, aus der man das Tablet-Konzept allem Anschein nach nicht wieder hervorholen.Ein Großteil der Produkte, die Microsoft im Oktober 2019 angekündigt hatte, wurden mit ganz unterschiedlichen Erfolgen ausgeliefert und haben mittlerweile schon ihre offiziellen Nachfolger bekommen. Dazu gehören Surface Pro X und das Surface Duo. Doch ausgerechnet das Surface Neo - das Gerät, das auch heute noch nicht seinesgleichen in der Technikwelt bekommen hat - ist stillschweigend von Microsoft eliminiert worden. Auch einen "Nachfolger", also ein überarbeitetes Tablet zum Falten, wurde nicht mehr präsentiert.Microsoft hat viel getan, um das Surface Neo wieder vergessen zu machen. Das Produkt-Video wurde gelöscht ( ihr könnt es euch hier noch einmal ansehen ), die Ankündigungsseite offline genommen und dann wurde nie wieder ein Wort über das Dual-Screen-Tablet erwähnt.