Surface Pro 8 getestet: Derzeit gibt es kein besseres Windows-Tablet

Windows 11-Tablet mit modernem Design

Gute Austtattung mit kleinen Abstrichen

Mehr Performance, neues Zubehör

Technische Daten zum Microsoft Surface Pro 8 Betriebssystem Windows 11 Home, Business-Version Windows 10 Pro/Windows 11 Pro Display 13 Zoll PixelSense Flow Display, 2880 x 1920 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, 267 ppi CPU Intel Core i5-1135G7, Core i7-1185G7, Business-Versionen Core i3-1115G4, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7 Grafik Integrierte Intel-UHD-Graphics (i3) bzw. Iris Xe Graphics (i5, i7) Arbeitsspeicher 8, 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 128, 256, 512 GB oder 1 Terabyte SSD Kamera 10 MP Autofokus mit 1080p und 4K-Video Frontkamera 5 MP mit 1080p-Video Sicherheit TPM 2.0, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, 2 Watt Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, Dolby Vision Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), Type Cover-Anschluss, WLAN ax, Bluetooth 5.1, LTE optional Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 287 x 9,4 x 208,3 mm Gewicht 891 Gramm Preis ab 1179 Euro

Das Microsoft Surface Pro 8 ist da und bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht nur ein neues Design mit größerem Display und 120 Hertz, sondern dank Intel-Prozessoren der 11. Generation auch mehr Leistung. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Surface Pro 8 getestet und erklärt, warum dieses das derzeit beste Tablet mit Windows 11 auf dem Markt ist.Optisch erinnert das Microsoft Surface Pro 8 nun an das Surface Pro X und wirkt dadurch deutlich moderner. Die Display-Ränder sind schmaler geworden, das Gehäuse besteht nahezu vollständig aus Aluminium. Auf der Rückseite befindet sich weiterhin ein integrierter Klappständer.Einen Micro-SD-Slot sucht man beim Surface Pro 8 vergeblich. Stattdessen setzt Microsoft auf eine wechselbare M.2-SSD. Standardmäßig sind je nach gewählter Variante zwischen 128 GB und 1 TB verbaut.Die 5 Megapixel Webcam mit Infrarotsensor kann für das sichere Entsperren mit Windows Hello genutzt werden, die Kamera auf der Rückseite löst mit 10 Megapixeln auf. Zur weiteren Ausstattung zählen ein klassischer Kopfhöreranschluss sowie 2x USB-C 4.0 mit Unterstützung für Thunderbolt 4. dafür wurde der USB-A-Anschluss gestrichen, wer also einen handelsüblichen USB-Stick anschließen möchte, muss zu einem Adapter greifen.Der Bildschirm wächst beim Surface Pro 8 im Vergleich zum Vorgänger von 12,3 auf 13 Zoll an, behält jedoch dessen Seitenverhältnis von 3:2 bei. Die Auflösung beträgt 2880 x 1920 Pixel, zudem ist es das erste Surface-Gerät mit 120-Hertz-Display.Microsoft setzt beim Surface Pro 8 auf Intel-Prozessoren der 11. Generation (Tiger Lake) und bietet Varianten mit Intel Core i5 1135G7 und Intel Core i7 1185G7 an. Zu beachten gilt, dass dieses Jahr auch das i5-Modell aktiv gekühlt wird und daher unter Last der Lüfter zu hören ist. Störend laut wird dieser allerdings nicht. Hinzu kommen wahlweise 8 bis 32 GB RAM. Mit dieser Ausstattung ist das Surface Pro 8 eines der schnellsten Windows-Tablets, die derzeit erhältlich sind. Der Vergleich zeigt allerdings, dass es sich weiterhin dem iPad Pro geschlagen geben muss.Die Performance ist somit selbst für anspruchsvollere Arbeiten wie Bildbearbeitung oder Videoschnitt ausreichend und selbst wenn es sich in erster Linie um ein Office-Gerät handelt, laufen viele Spiele flüssig. Aufgrund der vorhandenen Intel Iris X GPU darf hier aber nicht dieselbe Grafikleistung wie bei reinen Gaming-Laptops erwartet werden.Wer möchte, kann das Surface Pro 8 mit Tastatur und Eingabestift bedienen, beides muss aber separat dazugekauft werden. Das Surface Pro Signature Keyboard wird magnetisch mit dem Tablet verbunden und bietet einen integrierten Platz für den Stylus. Hier haben Nutzer die Wahl, denn neben dem neuen Slim Pen 2 funktioniert auch dessen direkter Vorgänger. Wer bereits einen noch älteren Surface Pen besitzt, kann diesen ebenfalls verwenden. Neu beim Slim Pen 2 ist ein Vibrationsmotor, der das Gefühl verbessern soll, auf Papier statt auf einem Display zu schreiben.Im Akkutest hielt das Surface Pro 8 gut sechseinhalb Stunden im 60-Hertz-Modus durch - ein eher durchschnittlicher Wert, der sich um eine Stunde verringert, wenn man in den 120-Hertz-Modus wechselt. Ein weiterer Kritikpunkt ist zuletzt der Preis, denn mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1179 Euro ist das Surface Pro 8 deutlich teurer als sein Vorgänger.