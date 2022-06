Moderne Luftschiffe sollen in Spanien künftig Inlandsflüge übernehmen

Luftschiffe sind eine Art des Transports, die schon mehr als ein Jahrhundert alt ist. Versuche, sie zu etablieren, sind bisher gescheitert und das teils spektakulär. Der Airlander 10 will das ändern, das Luftschiff soll künftig in Spanien auf Inlands-Passagierflügen zum Einsatz kommen.

Bis zu 750 Kilometer Reichweite

Air Nostrum/Hybrid Air Vehicles

Fliegen ohne Klima-Reue: Das ist derzeit kaum noch möglich, vor allem nicht auf (kurzen) Strecken, die gemeinhin als vermeidbar gelten. Hier setzt die spanische Fluglinie Air Nostrum an: Denn der britische Hersteller Hybrid Air Vehicles (HAV) hat nun bekannt gegeben (via t3n ), dass Air Nostrum zehn Airlander 10-Luftschiffe kaufen wird bzw. diese reserviert hat. Diese sollen in etwa vier Jahren den regulären Betrieb aufnehmen, bis zu 100 Passagiere sollen darin Platz finden.Der Verweis auf die Umwelt ist kein Zufall, denn laut Air Nostrum sind solche Luftschiffe in der Lage, die Flugemissionen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Zumindest soll das einmal der Fall sein, denn aktuell sind die Airlander 10 noch mit Verbrennungsmotoren ausgestattet, aktuell sind es im Prototyp vier an der Zahl. HAV arbeitet aktuell allerdings daran, die Luftschiffe mit Elektromotoren auszustatten.Im Hybridmodus soll das für eine Strecke von bis zu 750 Kilometern ausreichen, rein elektrisch sollen es maximal 350 Kilometer sein. Der Hersteller aus dem britischen Bedford hat auch bereits bestätigt, dass einmal eine vollständig elektrische Variante des Fluggefährts gebaut werden soll.Carlos Bertomeu, der Chef von Air Nostrum zu diesem Geschäft: " Wir suchen nach allen möglichen Wegen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren tun. Der Airlander 10 wird die Emissionen drastisch reduzieren, und aus diesem Grund haben wir diese Vereinbarung mit HAV getroffen. Nachhaltigkeit - und das ist eine gute Nachricht für alle - ist bereits eine nicht verhandelbare Tatsache im täglichen Betrieb der kommerziellen Luftfahrt."