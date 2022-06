Vorsicht, wenn angeblich Kriminalamt, Europol oder Interpol anrufen

Strafverfolger weisen aktuell auf eine neue Betrugswelle hin, bei der die "Europol-Masche" zum Einsatz kommt. Anrufer geben sich mit deutscher Nummer einen seriösen Anstrich und haben angeblich "wichtige Informationen". Wie so oft sind die Opfer vor allem ältere Menschen.

Dreist wird unter dem Deckmantel der Ermittlung angerufen

Nummern technisch getarnt

Es ist eine wahre Welle an Meldungen, die aktuell bei Polizei und anderen Strafverfolgern eintreffen. Wie der BR in seinem Bericht schreibt, gleichen sich die Schilderungen der Opfer: Einen gewöhnliche deutsche Nummer ruft an, nach dem Abheben schildert eine recht blecherne Stimme, dass sie von Europol sei und wichtige Informationen bereithalte. Für die Weiterleitung solle man eine Taste drücken. Wie auch das Bundeskriminalamt schon im April gewarnt hatte, handelt es sich bei solchen und ähnlichen Anrufen um eine Betrugsmasche.So komme es bundesweit zu betrügerischen Anrufen, "diesmal durch angebliche Mitarbeiter der Polizeibehörden Bundeskriminalamt, Europol und Interpol." Danach folgt eine etwas genauere Schilderung des Ablaufs. Die Kriminellen gaukeln den Opfern vor, dass persönliche Daten gestohlen wurden und diese jetzt für Verbrechen genutzt werden. Danach werden die Opfer gedrängt, weitere Informationen preiszugeben, in manchen Fällen werde auch versucht, direkt Geld zu erpressen.Natürlich ist das beste Mittel gegen solche Attacken eine gesunde Portion Skepsis. Und auch das BKA betont noch einmal, was wohl den meisten klar sein dürfte: "Die Polizei wird Sie niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Das gilt auch für das Bundeskriminalamt sowie Europol und Interpol." Ein Fall aus Unterfranken, über den der BR berichtet, zeigt aber, wie erfolgreich Betrüger mit solchen Maschen sind. Hier wurden 500.000 Euro an einem Tag erbeutet.Wie die Strafverfolger bestätigen, nutzen die Betrüger dabei durchaus interessante technische Kniffe. Details will man nicht nennen, aber ein "spezielles technisches Verfahren" sorge dafür, dass "Opfer eine tatsächlich zu Europol/Interpol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen." Das gibt den Anrufen den nötigen seriösen Anstrich für allzu unbedarfte Zielpersonen. Die Auswertung der Opfer zeigt: Wie so oft werden hier vor allem ältere Menschen anvisiert.