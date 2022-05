Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juni 2022

Im Juni laufen auf Amazon Prime Video insgesamt 35 neue Filme und Serien an, wie das Unternehmen jetzt vorab bestätigt. Dabei gehören unter anderem die dritte Staffel von The Boys, Fairfax, Chloe und This Is Us zu den Highlights. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Juni 2022

This Is Us - Staffel 6 ab 1. Juni

The Boys - Staffel 3 ab 3. Juni

Guilty Minds - Staffel 1 ab 10. Juni

Fairfax - Staffel 2 ab 10. Juni

The Lake - Der See - Staffel 1 ab 17. Juni

The Summer I Turned Pretty- Staffel 1 ab 17. Juni

The Pogmentary: Born Ready - Staffel 1 ab 17. Juni

The One That Got Away - Staffel 1 ab 24. Juni

Chloe ab 24. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme im Juni 2022

Valley Girl ab 1. Juni

Wedding Crashers ab 1. Juni

Halvdan Viking ab 2. Juni

I'm Not Rappaport ab 3. Juni

Bevor der Winter kommt ab 3. Juni

Das Mädchen mit dem Diamantenohrring ab 6. Juni

Lethal Weapon, Tei 1, 2, 3 und 4 ab 7. Juni

Beckenrand Sheriff ab 9. Juni

Im Auge des Sturms ab 10. Juni

Never Rarely Sometimes Always ab 11. Juni

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ab 12. Juni

Mit ganzer Kraft ab 13. Juni

Die Schule der magischen Tiere - Teil 1 ab 14. Juni

Miss Undercover ab 14. Juni

Miss Undercover 2 ab 14. Juni

Paris um jeden Preis ab 16. Juni

Kick Like Tayla ab 17. Juni

Margarete, Queen of the North ab 18. Juni

Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote ab 19. Juni

Kung Fu Panda 3 ab 19. Juni

Private Peaceful: Mein Bruder Charlie ab 20. Juni

Kajillionaire ab 22. Juni

Kill the Boss 2 ab 23. Juni

My Fake Boyfriend ab 24. Juni

Shelter - Auf den Straßen von New York ab 25. Juni

Auf und Davon ab 29. Juni

Auf der Favoritenliste von vielen Prime-Mitgliedern dürfte im kommenden Monat vor allem die neue Staffel der Superhelden-Serie The Boys weit oben stehen, die bereits am 3. Juni 2022 startet. Einen ersten Ausblick auf die neuen Folgen der dritten Season liefert der nachfolgende Trailer.Abseits von Billy, Hugie, Homelander und Co. veröffentlicht der Streaming-Dienst die zweite Staffel der Animationsserie Fairfax und die Comedy-Serie The Lake mit Jordan Gavaris (u.a. Orphan Black) und Julia Stiles (u.a. Jason Bourne, Riviera). Hinzu kommen vergleichsweise unbekannte Amazon-Originals und zeitexklusive Serien wie Chloe und This Is Us.In Hinsicht auf neue Filme stellt Amazon die Sportdoku Kick Like Tayla und die Liebeskomödie My Fake Boyfriend mit Dylan Sprouse, Sarah Hyland und Keiynan Lonsdale in den Mittelpunkt. Ein Großteil der Filmauswahl kommt allerdings auch im Juni von den Lizenzgebern.So sieht man für eine gewisse Zeit bekannte Streifen wie Meisterdetektiv Pikachu, Miss Undercover 1 + 2, Kung Fu Panda 3, Kill the Boss 2 und vier Teile der Lethal Weapon-Reihe. Abschließend werden Kinohighlights wie Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Morbius, Spencer, Sonic the Hedgehog 2 und Matrix Resurrections zum Kaufen angeboten.