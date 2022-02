Grid Legends: Codemasters zeigt den Launch-Trailer zum Rennspiel

Am Freitag erscheint Grid Legends für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft, den offiziellen Launch-Trailer gibt es aber bereits heute zu sehen. Dieser zeigt genau das, was man an dieser Stelle auch erwartet, nämlich schnelle Autos und aufregende Einblicke in die Welt des digitalen Motorsports.Mit "Vom Ruhm getrieben" gibt es in Grid Legends einen neuen Story-Modus, in dem Spieler an verschiedenen Schauplätzen rund um den Globus an Rennen teilnehmen, um sich einen Platz an der Spitze der Grid World Series zu sichern. In der Hauptrolle ist hier der Schauspieler Ncuti Gatwa zu sehen. Im Karrieremodus warten zudem viele weitere spannende Events auf Fans des Rennsports.Der Online-Multiplayer von Grid Legends erlaubt Rennen mit bis zu 22 Teilnehmern gleichzeitig. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchen der unterstützten Plattformen die Spieler jeweils unterwegs sind. Wer möchte, kann in einem Editor sogar seine eigenen Rennen erstellen und in diesen dann gegen Freunde antreten.Grid Legends startet am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Mitglieder von EA Play können bereits jetzt eine zehnstündige Early Access-Trial anspielen und das Spiel zudem mit zehn Prozent Rabatt erwerben.