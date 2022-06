(Zu) viele Schnäppchen-Tage: Amazon soll zweiten Prime Day planen

Konnten sich Schnäppchen-Jäger bislang auf den Prime Day, Black Friday und Cyber Monday verlassen, soll Amazon bereits an zusätzlichen Rabattaktionen für Prime-Mitglieder arbeiten. Der Startschuss hierfür könnte laut aktuellen Informationen im vierten Quartal 2022 fallen.

Alles für den Umsatz: 4. Quartal mit (zu) vielen Shopping-Aktionen

Wie die Kollegen von CNBC berichten, hat Amazon damit begonnen, seine Partner über eine anstehende "Prime Fall"-Veranstaltung zu informieren. Die Mitteilung, die über das interne Verkäuferportal Seller Central verteilt wurde, beinhaltet noch keine Termine, setzt den Händlern jedoch eine Deadline. Bis zum 22. Juli sollen Amazons Partner ihre zeitlich begrenzten Blitzangebote einreichen, die für das Shopping-Event in Frage kommen würden.Weiterhin grenzt Amazon den Zeitraum ein: "Das Prime Fall Deal Event ist ein Prime-exklusives Shopping-Event, das im vierten Quartal stattfindet", so die Mitteilung an die Verkäufer. Grund für einen zusätzlichen Prime Day im Herbst könnte das langsame Umsatzwachstum des Unternehmens sein.Analysten äußerten zudem die Befürchtung, dass der Prime Day an Bedeutung verloren hat, weshalb man von kleineren Bestellmengen und somit auch weniger Umsatz ausgeht. Dennoch prognostiziert man ein Bruttowarenvolumen von 8,1 Milliarden US-Dollar, was dem Prime Day 2021 entsprechen würde. Der Gesamtumsatz betrug in den 48 Stunden der Aktion weltweit geschätzt 11,2 Milliarden US-Dollar.Mit einem zweiten Prime-Event im vierten Quartal dürften die Monate Oktober bis Dezember mit Shopping-Deals überflutet werden. In diesem Zeitraum finden sowohl der Black Friday (25.11.) als auch der Cyber Monday (28.11.) statt, die nicht nur bei Amazon, sondern auch von vielen anderen Händler in Deutschland nicht mehr nur am Stichtag zelebriert werden. Viele Online-Shops veranstalten vor allem im November ganze Black Weeks und verteilen ihre Angebote über einen Monat, passend zum Ansturm in der Vorweihnachtszeit.