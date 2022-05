Prime Gaming: Diese Spiele und Inhalte verschenkt Amazon im Juni

Prime-Kunden profitieren im Juni von sechs neuen Gratis-Spielen, die Amazon auf seiner Gaming-Plattform neben diversen Spielinhalten bereitstellt. Mit dabei: Far Cry 4 und Monkey Island. Unser Überblick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops für den kommenden Monat.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Juni 2022

Apex Legends - Newcastle Stone Skies Bundle

Battlefield 2042 - Noobmaster Bundle

Black Desert Mobile - Prime Holy Vial of Light Chest

FIFA 22 - Prime Gaming Pack

GWENT - 1 Ultimate Premium Keg, 1 Premium Legendary Card

Hearthstone - Standard Card Packs (x3)

Madden 22 - Prime NFL Draft Pack

Overwatch - Legendary Loot Box, x3 Standard Loot Boxes

Pokémon GO - Prime Gaming Bundle

PUBG: Battlegrounds - 1 Silver G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers, 1 Level 2 Boost, 15,000 Battle Points

Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

Roblox - Virtual Nomad Bundle

Splitgate - EPIC Nebula Armor, Jet Pack, Portal Gun, und Legendary Zeus Rocket Launcher

World of Tanks - Exclusive Commander Ragnar Bjornson, 1 Viking-Themed Medal and Decal, 1 Choice of Rental Tanks, 1 Day of WoT Premium Account, 1 x5 XP Missions

Call of Duty: Vanguard/Warzone - June Spear Head Bundle

COD Mobile - Merc 5 Bundle

Fall Guys - The Amazing Falldazzler, 6.500 Kudos

Lost Ark - Leaf Ornamental Chest, Crystaline Aura (5 day use), Amethyst Shard Pack (500 shards)

Two Point Hospital - Leisure Flare Bundle, Ex-Lizard Bundle

31. Mai - Letzte Gelegenheit:

Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest und Shattered - Tale of the Forgotten King 1. Juni - Gratis-Spiele mit Prime: Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico und WRC 8 FIA World Rally Championship

1. Juni - Destiny 2 - Polaris Lance Bundle

- Destiny 2 - Polaris Lance Bundle 2. Juni - New World - Holy Vanguard Pack II, Truth Crusader Apparel Skin, Talk to the Hand Emote

- New World - Holy Vanguard Pack II, Truth Crusader Apparel Skin, Talk to the Hand Emote 2. Juni - Paladins - Sun-Kissed Cassie Skin

- Paladins - Sun-Kissed Cassie Skin 2. Juni - SMITE - Happy Little Painter Zhong Kui

- SMITE - Happy Little Painter Zhong Kui 6. Juni - Naraka: Bladepoint - Magpie Bridge Wallpaper

- Naraka: Bladepoint - Magpie Bridge Wallpaper 10. Juni - Dead by Daylight - Cycle Carrier Outfit

Alle Spiele und Loot im Überblick

Müssen sich Gamer bereits am heutigen 31. Mai von Highlights wie Dead Space 2, The Curse of Monkey Island und Co. verabschieden, steht bereits am 1. Juni eine neue Ladung an "kostenlosen" Spielen bereit, die in Amazons Prime-Mitgliedschaft enthalten sind. Zu den neuen Titeln zählen unter anderem der Open-World-Shooter Far Cry 4, das Point-and-Click-Adventure Escape from Monkey Island und die Rallye-Simulation WRC 8. Wie üblich findet ihr alle Gratis-Spiele in der Prime Gaming-Bibliothek , die nach der Aktivierung entweder über die Amazon Games-App oder über Drittanbieter-Clients (z.B. Steam, Origin, Ubisoft Connect etc.) installiert werden können.Über die kostenlose Games hinaus bietet Amazon im Juni 2022 eine vergleichsweise große Auswahl an Ingame-Inhalten. Unter anderem arbeitet der Online-Händler jetzt mit Niantic zusammen und bringt exklusive Inhalte für Pokémon Go-Spieler. Außerdem stehen allzeit beliebte Titel wie Apex Legends, FIFA 22 , Overwatch, PUBG, Roblox, Fall Guys, Rainbow Six Siege und Call of Duty Warzone auf der Liste für Dreingaben in Form von Skins, Ingame-Währungen, Booster-Packs und Co. Für die hauseigenen Online-Rollenspiele New World und Lost Ark zeigt sich ebenfalls neuer Loot.Sämtliche Ingame-Gegenstände, von Skins über Booster-Packs bis hin zu Mounts und Währungspaketen, müssen ebenfalls auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich.