Xiaomi Mi Band 6: Neuer Fitness-Tracker für 45 Euro vorgestellt

Während des so genannten "Mega-Launch" präsentierte Xiaomi nicht nur vier neue Smart­phones der Mi 11-Familie , sondern auch einen weiteren Fitness-Tracker der Mi Smart Band-Baureihe. Die neueste Version des Fitness-Trackers setzt im Vergleich zum Vorgänger auf eine 50 Prozent größere Bildschirmfläche und kommt somit jetzt auf eine Diagonale von 1,56 Zoll bei einer Auflösung von 152 x 486 Pixeln (326 ppi, 450 nits). Optisch bleibt die sechste Generation dem Mi Band 5 treu, das bereits im letzten Jahr mit einem leicht vom Armband abgesetzten Bildschirm erschien.Bei den weiteren Neuerungen des Xiaomi Mi Band 6 konzentriert sich der Hersteller vor allem auf den Fitness-Bereich. So wurden unter anderem die zu überwachenden Trainingsarten von einst 11 auf 30 Modi aufgestockt. Zudem verfügt der neue Fitness-Tracker neben der klas­si­schen Herzfrequenz-Messung über einen SpO2-Sensor, der den Sauerstoffgehalt im Blut überwacht. Auch das Schlaf-Tracking ist wieder mit an Bord. Dabei soll die verbaute 125-mAh-Batterie das wasserdichte (5 ATM) Mi Band 6 bis zu 14 Tage lang mit Strom versorgen können. Die Ladezeit liegt laut Datenblatt bei unter 2 Stunden.Im Gegensatz zu den vorab durchgesickerten Informationen, scheint die globale Variante des Xiaomi Mi Band 6 weder über GPS, noch über ein NFC-Modul zu verfügen. Diese Features könnten erneut der chinesischen Variante vorbehalten sein. Ein konkreter Release-Termin und Preise stehen für den deutschen Markt noch nicht fest. Xiaomi gibt jedoch an, dass der neue Fitness-Tracker global zu Preisen ab 44,99 Euro erscheinen wird. Aller Voraussicht nach wird bereits der April 2021 als Ver­öf­fent­li­chungs­zeit­raum angepeilt.