Huawei Watch Fit 2: Neue Fitness-Smartwatch mit größerem Display

Huawei will mit der Huawei Watch Fit 2 in Kürze die zweite Auflage seiner hauseigenen Fitness-Smartwatch auf den Markt bringen. Die neue Uhr hat wieder ein langgestrecktes, rechteckiges Display, das nun aber etwas größer ausfällt und ab 150 Euro in den Handel kommen soll.

Größeres Display, größerer Akku, gleiche Laufzeit

Huawei

Die Huawei Watch Fit 2 setzt auf das gleiche Konzept wie ihr Vorgängermodell. Huawei kombiniert ein längliches Display mit einer sparsamen Plattform, so dass man letztlich bis zu 10 Tage Akkulaufzeit und umfangreiche Fitness-Funktionen zu einem vergleichsweise günstigen Preis bieten kann.Der Bildschirm wächst leicht auf nun 1,74 Zoll Diagonale und soll mit 336 x 480 Pixeln eine relativ hohe Auflösung bieten. Unter der Haube steckt wohl wieder ein sparsamer ARM Cortex-M-SoC, zu dem der Hersteller keine weiteren Details nennt. Als Betriebssystem läuft jetzt Harmony OS 2.0, das Huawei mit einer Vielzahl von Features ausrüstet.So soll die Huawei Watch Fit 2 das Tracking von mehr als 100 verschiedenen Sportarten unterstützen und neben der Erfassung der Herzfrequenz und Schrittzahlen auch die Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafqualität und Stress-Niveau überwachen können.Zur weiteren Ausstattung gehören ein 292 mAh großer Akku, der gegenüber dem Vorgängermodell somit ein Stück gewachsen ist. An der Laufzeit von bis zu 10 Tagen ändert sich dadurch aber anscheinend nichts. Huawei verbaut außerdem Unterstützung für Bluetooth 5.2 und einen GPS-Empfänger, so dass die Huawei Watch Fit 2 auch alleinstehend als Tracker herhalten und in Verbindung mit dem Smartphone auch für Anrufe verwendet werden kann.Die Uhr ist bis zu 5 ATM wasserdicht und steckt immer in einem Metallgehäuse, das mit verschiedenen Armbändern erhältlich ist. Der Kunde hat die Wahl zwischen Kunststoff-, Leder- und Metallarmbändern. Huawei bietet die Huawei Watch Fit 2 deshalb in den Varianten "Active", "Classic" und "Elite" an, wie man es auch bei der jüngst gestarteten Huawei Watch GT3 Pro handhabt.