Xiaomi Mi Band 7 vorgestellt: Größeres Display, neue UI, genauso billig

Xiaomi legt mit dem Mi Smart Band 7 das weltweit wohl erfolgreichste Wearable überhaupt in einer neuen Generation mit größerem Display und erweiterten Funktionen neu auf. In China startet das Mi Band 7 ab Ende Mai für weniger als 40 Euro.

Viele neue Features, neues Interface-Design

Wie Xiaomi heute mitteilte, bringt man ab dem 31. Mai 2022 das neue Xiaomi Mi Smart Band 7 in China auf den Markt. Das neue Modell bringt ein jetzt auf 1,62 Zoll Diagonale angewachsenes OLED-Display mit. Das Display soll insgesamt rund 25 Prozent mehr Raum bieten und erreicht eine identisch hohe Pixeldichte von 326 Pixel pro Zoll.Der Akku des Xiaomi Mi Band 7 wächst ebenfalls und ist mit 180mAh nun erheblich größer als der Stromspeicher des Vorgängersmodell, der nur 125mAh bot. Wie zuvor gibt es neben der Möglichkeit zur Verbindung des Smartphones per Bluetooth 5.2 auch einige Varianten des Mi Band, die NFC-Unterstützung bieten. Ein integriertes GPS-Modul fehlt hier aber weiterhin ebenso wie ein Always-On-Display, so dass die vor einigen Wochen aufgetauchten Gerüchte sich wohl als verkehrt herausgestellt haben.Xiaomi gibt letztlich aber auch für das neue Mi Band 7 eine im Vergleich zum Vorgänger identische maximale Laufzeit von 14 Tagen an. Es kann wie zuvor per Touch bedient werden und soll bis zu 5 ATM wasserdicht sein, um es auch beim Schwimmen, Baden oder unter der Dusche tragen zu können.Neben dem neuen Display hat Xiaomi auch die Benutzeroberfläche auf seinem günstigen Fitness-Tracker noch einmal überarbeitet und verwendet jetzt neue Icons, neue Effekte und verspricht eine verbesserte Datenvisualisierung. Außerdem führt man eine Vielzahl von neuen Watch-Faces ein. Insgesamt sollen 100 neue Watch-Faces verfügbar sein, die der Nutzer bei Bedarf auch individualisieren kann.Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Möglichkeit, die Sauerstoffsättigung des Blutes über den gesamten Tag zu überwachen. Sinkt die Sauerstoffsättigung unter 90 Prozent, alarmiert das Armband den Nutzer. Das Mi Band 7 unterstützt 120 verschiedene Sportmodi, wobei man sowohl Outdoor- als auch Indoor-Aktivitäten abdeckt. Der Kalorienverbrauch kann ebenfalls aufgezeichnet werden, wobei auch eine Analyse der Daten in Verbindung mit den Herzfrequenzdaten möglich ist, um die Effizienz beim Fettverlust zu ermitteln.Xiaomi bietet das Mi Smart Band 7 zu Preisen ab 249 Yuan an, was umgerechnet nur knapp 35 Euro entspricht. Wer die NFC-fähige Version wünscht, muss dafür umgerechnet knapp 42 Euro auf den Tisch legen. Hierzulande dürften die Preise nur geringfügig höher liegen, wobei Xiaomi zur internationalen Verfügbarkeit noch keine Angaben gemacht hat.