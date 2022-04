Garmin Vivosmart 5: Neuer Fitness-Tracker mit größerem Display vorab

Der Wearable-Spezialist Garmin plant mit dem Vivosmart 5 in Kürze die Vorstellung eines neuen Fitness-Trackers, der wie sein Vorgänger eher in unteren Preissegment angesiedelt sein wird. Neu ist vor allem das deutlich größere Display.

Noch hat Garmin den Vivosmart 5 nicht offiziell vorgestellt, uns liegen aber schon jetzt diverse Marketing-Bilder des neuen Fitness-Trackers vor. Sie zeigen ein erneut recht einfach gestaltetes Armband mit einem graustufigen OLED-Display, das in der neuen Version kräftig gewachsen ist.Den Angaben des Herstellers zufolge ist das Display beim Garmin Vivosmart 5 um 66 Prozent größer als der Bildschirm des Vorgängers. Das Gerät soll damit leichter ablesbar sein, weil größerer Text angezeigt werden kann. Die Bedienung kann über den Touchscreen und über Tasten erfolgen, so dass man auch mit verschwitzten Fingern mit dem Tracker interagieren kann.Was die weitere Ausstattung angeht, so bietet der Vivosmart 5 jetzt als neue Funktionen unter anderem die Sleep Score für Angaben über die Schlafqualität. Mittels der Safety and Tracking Funktion kann das Armband bei Bedarf auch zum Absetzen von Notfall-Benachrichtigungen verwendet werden, inklusive des Live-Standorts. Voraussetzung dafür ist, dass das Armband mit einem Smartphone verbunden ist.Garmin gibt die Laufzeit des Vivosmart 5 mit bis zu sieben Tagen an und verspricht, dass das Gerät auch beim Duschen oder Schwimmen problemlos funktioniert. Die eingebauten Sport-Apps können Aktivitäten wie Laufen, Rennen, Yoga, Cardio-Training, Beckenschwimmen und ähnliches aufzeichnen. Über die Smartphone-Anbindung kann das Armband auch zum Aufzeichnen von Fahrten, Läufen und Wanderungen verwendet werden.Per PulseOX-Sensor wird die Sauerstoffsättigung des Blutes überwacht und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zur Ermittlung der Herzfrequenz. Hinzu kommen Funktionen zur Überwachung des Hydration oder des Stress-Niveaus des Nutzers. Natürlich gibt es auch die allseits bekannten Funktionen eines ganz normalen Fitness-Trackers, inklusive Schritt- und Kalorienzähler und ähnlichem.Angaben zum Preis des Garmin Vivosmart 5 liegen ebenso wenig vor wie Informationen zur Verfügbarkeit. Sicher ist, dass der neue Garmin-Tracker neben Varianten in den Farben Schwarz, Weiß und Minzgrün in der Standardgröße auch in einer Version mit größerem Armband in Schwarz zu haben sein wird.