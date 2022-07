Xiaomi Mi Band 7 Pro vorgestellt: Fitness-Tracker mit integriertem GPS

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat mit dem Mi Smart Band 7 Pro eine weitere Version seines neuen Fitness-Trackers vorgestellt, die mit einem größeren Display aufwartet. Das neue Modell, welches heute in China erstmals präsentiert wurde, soll unter anderem einen integrierten GPS-Empfänger mitbringen.

GPS-Empfänger ist jetzt direkt integriert

Xiaomi

Das Xiaomi Mi Band 7 Pro hat ein 1,64 Zoll großes AMOLED-Display, das somit erheblich größer ausfällt als beim kleineren, pillenförmigen Xiaomi Mi Band 7, das der Hersteller kürzlich für Europa angekündigt hatte. Das Pro-Modell bietet unter anderem einen Always-On-Modus, so dass die Zeit jederzeit abgelesen werden kann, ohne das Display vorher aktivieren zu müssen.Eine wichtige Neuerung gegenüber den früheren Fitness-Trackern und günstigen Smartwatches von Xiaomi ist die Integration eines GPS-Empfängers. Stützten sich die Geräte bisher meist auf das GPS des verbundenen Smartphones, so kann das Mi Band 7 Pro den Standort des Trägers jetzt auch unabhängig erfassen.Darüber hinaus ist jetzt grundsätzlich auch NFC-Support integriert, nachdem Xiaomi diesen beim Mi Band 6 im letzten Jahr später mit einem speziellen Modell nachlieferte. Die Display-Helligkeit wird beim Mi Band 7 Pro künftig mit einem entsprechenden Sensor für Umgebungslicht automatisch angepasst, wenn der Nutzer dies wünscht. Außerdem gibt es natürlich wieder eine Ladung neuer Watch-Faces zur Auswahl.Xiaomi wirbt damit, dass das Mi Smart Band 7 Pro 117 verschiedene Sport-Modi bietet, also für die Erfassung einer Vielzahl von Betätigungen dienen kann. Natürlich sind auch wieder ein Herzfrequenzmesser, Schlaf-Tracking und die Ermittlung der Sauerstoffsättigung des Blutes mit an Bord. Das Mi Band 7 Pro soll außerdem in Tiefen bis zu 50 Meter wasserdicht sein.Xiaomi bietet das neues Fitness-Armband mit Smartwatch-Features in einer Reihe von Farben an, wobei die Armbänder schnell getauscht werden können und über einen klassischen Verschluss verfügen. In China wird das Mi Band 7 Pro zu einem Preis von umgerechnet knapp 55 Euro eingeführt. Ob und wann es auch in Deutschland erscheint, ist derzeit noch unklar.