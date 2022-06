Mehr Datenvolumen: Telekom kündigt neue MagentaMobil-Tarife an

Als Reaktion auf das "Stream On"-Verbot stellt sich die Deutsche Telekom ab Juli mit neuen MagentaMobil-Tarifen auf. Im Vorfeld gewährt der Netzbetreiber einen ersten Ausblick auf die Eckdaten der 5G-Tarife, von denen vor allem Familien und Freunde der Vertragspartner profitieren.

Telekom-Tarife: Leichte Preisanpassung und mehr Datenvolumen

Die MagentaMobil-Familie im Überblick

"Wir wollen mehr Leistung für alle Menschen in Deutschland bringen. Zum gleichen Preis oder auch günstiger als zuvor", lässt Torsten Brodt, Leiter Mobilfunk bei der Deutschen Telekom, gegenüber den Kollegen des RedaktionsNetzwerk Deutschland ( RND ) verstehen. Die Zukunft der MagentaMobil-Tarife soll dabei über eine reine Erhöhung des Datenvolumens hinausgehen. Kunden will der Netzbetreiber vor allem mit neuen Optionen für Zusatzkarten an sich binden, die sich für Familien und Freunde anbieten.Die bisher bestätigten Tarife staffeln sich in MagentaMobil XS (5 GB, mtl. 34,95 Euro), M (20 GB, Preis unbekannt), L (40 GB, mtl. 59,95 Euro) und XL (Unbegrenzt, mtl. 84,95 Euro). Offen bleibt, ob die Lücke zwischen XS und M mit einer möglichen 10-GB-Option im Sinne eines MagentaMobil S-Tarifs geschlossen werden könnte. Fest steht, dass sämtliche Tarife eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie die Nutzung des 5G-Netz der Telekom beinhalten werden. Und davon sollen nun gleich mehrere Personen profitieren.Wie Torsten Brodt ebenfalls bestätigt, werden die Kosten für Partnerkarten angepasst. Eine zweite SIM-Karte oder eSIM mit eigener Rufnummer und separatem Datenvolumen schlägt monatlich mit 19,95 Euro zu Buche. Für die dritte und weitere Karten fallen nur noch 9,95 Euro an. Die Telekom möchte sich beim Thema Partner- bzw. Familienkarten aber nicht nur auf ebendiese beschränken: "Es ist möglich, Patenkinder dazuzunehmen. Oder man kann sich mit seinem Nachbarn zusammentun", so Brodt. Ebenso verspricht man flexible Optionen ohne Mindestlaufzeit.Drei Personen im MagentaMobil M mit jeweils eigenständigen 20 GB Datenvolumen für voraussichtlich 50 Euro zahlen mit den passenden Partnerkarten etwa 80 Euro monatlich. Pro Kopf somit nur 26,70 Euro für einen 5G-Vertrag bei der Telekom.Die offizielle Ankündigung der neuen Tarife dürfte gegen Ende Juni, spätestens aber Anfang Juli erfolgen. Mehr als drei Millionen 5G-Bestandskunden sollen dabei pünktlich zum 1. Juli bereits auf das höhere Datenvolumen umgestellt werden.