Galaxy Xcover6 Pro: Das ist Samsungs erstes 5G-Rugged-Smartphone

Samsung bringt seit einiger Zeit auch eigene Rugged-Smartphones auf den Markt, die sich mit einer meist durchschnittlichen Ausstattung gut für den Outdoor-Einsatz beim Wandern oder auf der Baustelle eignen. In diesem Jahr ist es das Galaxy XCover 6 Pro, das nun vorab zu sehen ist.

Premium-Mittelklasse-SoC von Qualcomm mit 5G-Modem

Samsung

Über die indische Website GizNext wurden gestern Bilder und erste konkrete Angaben zu den Spezifikationen des neuen Samsung Galaxy XCover6 Pro veröffentlicht. Es handelt sich um eine neue Variante der Rugged-Smartphones des koreanischen Herstellers, in der jetzt erstmals eine relativ starke Qualcomm-Plattform mit integriertem 5G-Modem zum Einsatz kommt.Das Galaxy XCover 6 Pro besitzt ein 6,56 Zoll großes LCD-Panel, an dessen oberen Rand eine tropfenförmige "Notch" für die Frontkamera integriert ist. Das Panel löst 2408x1080 Pixeln angenehm hoch auf, ist aber darüber hinaus eher einfach gehalten. Die feste Bildwiederholrate von 60 Hertz entspricht dem üblichen Standard.In der "Notch" am oberen Displayrand sitzt jetzt eine 13-Megapixel-Kamera, während auf der Rückseite ein 50-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera für vermutlich durchaus ordentliche Fotoqualität sorgen soll. Hinzu kommt auch noch eine Zusatzkamera, zu deren Auflösung und Verwendungszweck noch keine zuverlässligen Angaben vorliegen.Angetrieben wird das Galaxy XCover 6 Pro von einem Qualcomm Snapdragon 778G Octacore-SoC, also dem bis zu 2,4 Gigahertz schnellen Chip der oberen Mittelklasse aus dem Sortiment des US-Chipzulieferers, der auch ein integriertes 5G-Modem mitbringt und mehr als ausreichend Leistung für ein Wander- oder Baustellen-Smartphone bietet. Samsung stellt dem Chip ganze sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internen Flash-Speicher zur Seite, wobei offen ist, ob hier eine Erweiterbarkeit gegeben ist.Die Bilder legen nahe, dass das Smartphone wieder gut gegen Umwelteinflüsse geschützt ist, also IP68-zertifiziert sein dürfte. Außerdem ist aufgrund fehlender Einschübe ab Gehäuserand erkennbar, dass der Akku und der MicroSD-Kartenslot durch ein Öffnen des Gehäuses zugänglich sein dürften, was nahelegt, dass man hier den Akku tauschen kann.Außerdem finden sich am Gehäuse die üblichen Merkmale von Samsungs Rugged-Smartphones, es gibt also eine gut sichtbare Benachrichtigungs-LED, einen Kopfhöreranschluss, Pogo-Pins für die Verwendung von externen Zubehörprodukten und eine große Zusatztaste am linken Gehäuserand, über die man zum Beispiel Push-To-Talk-Funktionen verwenden kann, wenn dies im jeweiligen Land unterstützt wird.Laut früheren Leaks wird das Samsung Galaxy XCover 6 Pro 5G SM-G736 mit Android 12 daherkommen, also die Samsung One UI 4 an Bord haben. Zum Preis und dem Verfügbarkeitszeitraum des neuen Rugged-Smartphones liegen noch keine Angaben vor.