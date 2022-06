Galaxy XCover6 Pro: Samsung listet neues Rugged-Smartphone verfrüht

Die deutsche Samsung-Niederlassung prescht vor und hat das Samsung Galaxy XCover 6 Pro 5G auf ihrer Website schon vor dem offiziellen Präsentationstermin Anfang Juli sozusagen offiziell gemacht. Das neue Smartphone ist das erste Rugged-Modell von Samsung mit 5G-Support.

Starke Mittelklasse-CPU mit 5G unter der Haube

Austauschbarer Akku dank abnehmbarer Rückseite

Das Samsung Galaxy XCover6 Pro 5G ist seit kurzem auf der deutschen Website des Herstellers ganz offiziell gelistet . Samsung verpackt hier im Grunde die Hardware eines gut ausgestatteten Mittelklasse-Smartphones der Galaxy-A-Serie in einem robusten Gehäuse inklusive der Option, den Akku auszutauschen.Samsung verpasst dem Gerät laut seiner Website ein großes 6,6-Zoll-Display auf PLS-LCD-Basis mit 2408 x 1080 Pixeln, also einer FHD+-Auflösung. Das Panel bietet unter anderem eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, um optional eine noch flüssigere Darstellung zu erzielen.Unter der Haube steckt hier der Snapdragon 778G von Qualcomm , der dem Galaxy XCover6 Pro eine mehr als ausreichende Leistung ermöglichen dürfte. Der Chip verfügt über ein integriertes 5G-Modem und sollte ein äußerst willkommenes Upgrade gegenüber den oft lahmen SoCs der Vorgängermodelle aus Samsungs XCover-Serie von Rugged-Smartphones darstellen. Er wird hier immer zusammen mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher verbaut, wobei letzterer bequem per MicroSD-Karte erweitert werden kann.Die Kameras des Galaxy XCover6 Pro 5G können sich ebenfalls sehen lassen, bietet Samsung hier doch eine ordentliche Hauptkamera mit immerhin 50 Megapixeln Auflösung und f/1.8-Blende, die viel Licht einfangen dürfte. Hinzu kommen eine 8-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen mit f/2.2-Blende und eine Frontkamera mit immerhin 13 Megapixeln Auflösung.Begrüßenswert und von höchster Seltenheit ist das Akku-Konzept beim Galaxy XCover6 Pro: Das Gerät hat eine abnehmbare Rückseite, so dass der 4050mAh große Stromspeicher bequem vom Nutzer ersetzt werden kann. Die Stromversorgung erfolgt mittels USB Typ-C-Netzteil, das eine Fast-Charging-Option mit 15 Watt bietet. Außerdem erlauben die Pogo-Pins am unteren Ende des Telefons auch das Laden in einem Dock, wenn das Gerät zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Industrie verwendet wird.Wie üblich ist auch Samsungs neuestes Rugged-Smartphone nach dem US-Militärstandard 810H zertifiziert und soll somit Stürze aus rund 1,20 Metern Höhe ohne weiteres überstehen. Außerdem ist das Gerät nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifiziert. Besonderheit ist wieder die XCover-Taste, die mit einer beliebigen Funktion belegt werden kann, um zum Beispiel per Push-To-Talk über den jetzt noch lauteren Lautsprecher des Galaxy XCover6 Pro zu kommunizieren.Als Betriebssystem setzt Samsung hier bereits auf Android 12 in Verbindung mit seiner One UI und bewirbt in diesem Zusammenhang auch, dass das Galaxy XCover 6 Pro 5G optional sogar den Desktop-Modus Samsung DeX unterstützt, also bei Bedarf per USB-Anschluss als eine Art Ersatz für einen Desktop-PC an einem großen Display betrieben werden kann. Eine große Frage bleibt allerdings zu dem Gerät noch offen: der Preis, denn dazu liefert die Samsung-Website noch keine Angaben. Laut einigen verfrühten Händler-Listings wird das neue Rugged-Handy von Samsung aber wohl knapp 600 Euro kosten.