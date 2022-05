Renoviert: So sieht das Redesign der Google Play Store-Website aus

Nachdem die App des Google Play Store im letzten Jahr angepasst wurde, hat Google jetzt auch die Neugestaltung der Web-Version angestoßen. Nach Jahren bekommt die Zentrale für Android-Anwendungen damit auch im Browser einen modernen Look und Funktionsupdates.

Der Play Store sieht bald ganz anders aus

Ein Rundgang

Google veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Design-Richtlinien, die dafür sorgen sollen, dass möglichst viele Dienste einer ähnlichen Form und Funktionslogik folgen. Der Konzern ist aber notorisch schlecht darin, sich selbst an diese Richtlinien zu halten und versäumt es manchmal über Jahre, seine Dienste anzupassen. Nachdem man den Google Play Store in der App-Version schon im letzten Jahr auf den neuen Stand nach den Material You-Richtlinien gebracht hatte, folgt jetzt dann doch auch mal die Web-Version.Wie unter anderem 9to5Google berichtet, hat das Unternehmen über das Wochenende damit begonnen, den neugestalteten Google Play Store im Web für Nutzer freizuschalten. Die Verteilung scheint dabei auch international zu beginnen, aber in Wellen zu erfolgen, vorerst kann man also nur abwarten, bis das Redesign bei einem aktiviert wird.Vertraut der alte Play Store noch auf eine Ansicht mit quadratischer Unterteilung der Kategorien und Einträge, setzt das neue Design vielmehr auf einen Look, der an ein App-Design erinnert. Die Menüführung wird deutlich angepasst und findet jetzt statt wie bisher auf der linken Seite ausschließlich im oberen Teil der Webseite statt. Hier finden sich die Kategorien: Games, Apps, Movie & TV, Books und Kids. Klickt man eine der Kategorien an, werden darunter einige Unterteilungen sichtbar. Die Suche wurde zu einem Knopf auf der rechten Seite reduziert.Die Anwendungen verlieren ihren Karten-Look und werden jetzt als große, abgerundete App-Symbole dargestellt. Auch die Seite der angewählten App wurde komplett neu gestaltet. Oben lässt man viel Raum für ein Bild aus der Anwendung und einen Informationsüberblick, darunter folgen wie bisher ein Bilderkarussell und die Beschreibung - auch hier wird die Breite nicht mehr durch das feste Rechteck-Design beschränkt. Leider Stückwerk: Das Menü für die Installation auf einem bestimmten Gerät ist noch alt.