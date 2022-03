NashStore: Russland arbeitet an einem Ersatz des Google Play Store

Der Angriff Russland auf die Ukraine hat das Land international isoliert, es ist auch von vielen westlichen IT-Angeboten abgeschnitten. Das ist auch der Grund, warum Russland nun Alternativen entwickeln will oder besser gesagt muss. Auch der Google Play Store soll ersetzt werden.

"Unser Store" NashStore

Die Sanktionen nach der Invasion der Ukraine sind weitreichend, Russland ist von zahlreichen wirtschaftlichen und technologischen Einschränkungen betroffen. Teilweise hat man selbst die "Leitungen" in den Westen gekappt, das ist der vor allem bei Medien und sozialen Netzwerken der Fall.Bei Social Media hat das auch unterschiedliche Auswirkungen: So dürfte einen Sperre von Facebook nur wenigen Nutzern tatsächlich auffallen, das große Social Network von Meta spielt in Russland kaum eine Rolle, klarer Platzhirsch ist dort VKontakte. Im Fall von Instagram ist das hingegen anders: Denn das Bild-zentrierte Netzwerk ist auch in Russland überaus populär und hat keine echte lokale Konkurrenz. Entsprechend groß war der Aufschrei von Nutzern und Influencern, als bekannt wurde, dass Instagram geblockt wird. Also beschlossen russische Entwickler, einen - ziemlich unverschämten - Instagram-Klon zu erschaffen, Rossgram soll auch demnächst starten.Ein deutlich umfangreicheres Vorhaben dürfte indes die geplante Google Play Store-Alternative darstellen. Denn diese ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters derzeit in Arbeit. Das ist eine Folge der Einschränkungen in Bezug auf Bezahl-Funktionen des App-Stores von Google sowie auf YouTube."Leider können Russen Google Play nicht mehr nutzen, um Apps zu kaufen, und die Entwickler haben ihre Einnahmequelle verloren", sagt Wladimir Zykow, einer der Macher der russischen Play Store-Alternative, die sich NashStore nennt, was sich in "Unser Store" übersetzen lässt.Funktionieren soll NashStore mit Android und den russischen Mir-Kreditkarten, starten soll er am 9. Mai. Das Datum ist kein Zufall, denn an diesem Tag feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.