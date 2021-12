Android-Spiele & Co: Google bestätigt Play Store für Windows 10/11

Im kommenden Jahr werden Android-Apps nicht nur über Amazons App Store in Windows 11 Einzug halten, auch Google selbst arbeitet an einer Lösung. Zuerst sollen 2022 vor allem Spiele offiziell über den Play Store für PCs angeboten werden - und das sogar unter Windows 10.

Google nimmt die Zügel jetzt selbst in die Hand

Das Projekt "Android-Apps für Windows 11" ist bei Microsoft in den letzten Monaten ins Stocken geraten, obwohl eine entsprechende Kompatibilität bereits zur Vorstellung des neuen Betriebssystems angekündigt wurde. Zwar erhielten Insider bereits Zugriff auf das notwendige Windows Subsystem für Android (WSA), doch beschränkt sich die App-Auswahl bisher einzig und allein auf den vergleichsweise abgespeckten Amazon App Store. Google Play und APK-Dateien lassen sich hingegen nur über Umwege nutzen - bis jetzt.Anlässlich der Game Awards kündigt Google an, seinen Play Store (vorerst für Spiele) im nächsten Jahr nicht nur für Windows 11 , sondern sogar für PCs mit Windows 10 zu veröffentlichen. Somit steht fest, dass die Technologie hinter der Emulation seitens des Suchmaschinen-Riesen nicht an Microsofts Subsystem gebunden ist, das im Falle von Android-Apps nur für Windows 11 bereitstehen soll. Gegenüber den Kollegen von The Verge bestätigte Google, dass es sich um eine Eigenproduktion handelt, die nicht in direkter Kooperation mit Microsoft , BlueStacks oder anderen Unternehmen entstehen wird.Googles Product Director für Android-Spiele , Greg Hartrell, fügt weiter hinzu: "Ab 2022 werden die Spieler ihre Lieblingsspiele von Google Play auf mehr Geräten erleben können. Sie können nahtlos zwischen Telefon, Tablet, Chromebook und bald auch Windows-PCs wechseln. Dieses von Google entwickelte Produkt bringt das Beste von Google Play Games auf mehr Laptops und Desktops, und wir freuen uns sehr, unsere Plattform zu erweitern, damit die Spieler ihre Android-Lieblingsspiele noch mehr genießen können. Dies wird eine native Windows-App sein, die von Google vertrieben wird und Windows 10 und höher unterstützt."Ein genauer Release-Termin für den Google Play Store unter Windows 10 und Windows 11 wurde bisher nicht bekanntgegeben. Ebenso ist unklar, ob Google zeitnah über Android-Spiele hinausgehen und den kompletten App-Katalog anbieten wird.