Spät dran: Material You-Design des Google Play Store wird ausgerollt

Material You: Damit beschreibt Google seine neue Design-Philosophie für Android 12 . Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht, die einen Ausblick geben, welche Figur der Play Store mit dem neuen Anstrich macht. Google hält sich bei seiner App-Zentrale mit großen Anpassungen zurück.

Der Play Store darf mal wieder etwas auf seinen neuen Anstrich warten

Da kommt doch noch was

Wie üblich hat sich Google in Vorbereitung von Android 12 auch seinen hauseigenen Apps angenommen. Vor Kurzem konnten wir darüber berichten, dass für wichtige Anwendungen wie Mail, Drive und Kalender die Auslieferung der entsprechenden Updates begonnen hat. Diese bringen runde Formen für Eingabefelder, mehr Farben und die Idee des UI-weit individualisierbaren Designs mit. Eine ähnliche Anpassung kündigt sich jetzt auch für Googles Android-App-Zentrale an: den PlayStore.Wie 9to5Google berichtet, hat das Unternehmen vor Kurzem damit begonnen, auch die Anlaufstelle für Android-Apps optisch an die neuen Standards anzupassen. Wie üblich wird das Update in Wellen ausrollen und deshalb nicht sofort breit verfügbar sein. In der neuen Version begrüßt Nutzer eine deutlich abgerundete Suchleiste. Die vier Startseiten bleiben weiterhin auf der Unterseite anwählbar, die Auswahl wird aber jetzt ebenfalls rund hinterlegt. Zu guter Letzt sorgt die Funktion "Dynamic Color" auch hier dafür, dass alle Interface-Elemente farblich dynamisch angepasst werden können.Wie der Bericht betont, zeigt das jetzt bereitgestellte Update aber auch, dass Google einer alten Tradition treu bleibt: Der PlayStore wird gerne mal hinten angestellt und nur zaghaft verändert. Im April dieses Jahres hatten wir darüber berichtet , dass das Unternehmen mit der Abschaffung des Hamburger-Menüs die ersten Anpassungen an seinem Store seit 2019 vorgenommen hatte. Und so bleibt nur zu vermuten, dass die jetzt bereitgestellten Änderungen nur den Anfang des neuen Umbaus markieren.