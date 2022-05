Fritz!App Smart Home: Update mit neuen Features für Android-Nutzer

Für Nutzer der Fritz!App Smart Home wird ab sofort ein neues Android-Update verteilt. Unter anderem führt AVM mit der Version 1.8.3 benutzerdefinierte Push-Benachrichtigungen ein. Für diese werden kompatible FritzBox-Router mit einem aktiven FritzOS 7.39-Labor benötigt.

Push-Benachrichtigungen und Anzeigeverbesserungen

AVM

Die seit dem 19. Mai in Wellen durchgeführte Verteilung des Fritz!App Smart Home-Updates für Google Android-Geräte scheint abgeschlossen, womit jeder Nutzer jetzt den Download der neuen Version über den Play Store anstoßen kann. Der Changelog liefert dabei zwei Neuheiten und Verbesserungen, die vor allem an FritzBox-Nutzer adressiert sind, die sich mit ihrem WLAN-Router im Labor-Programm des Berliner Unternehmens befinden.Mit der aktuellen Beta des FritzOS 7.39 haben Nutzer der Smart-Home-App die Möglichkeit, sich benutzerdefinierte Push-Benachrichtigungen "durch Vorlage" auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen zu lassen. Außerdem verbessert AVM die Anzeige für das adaptive Vorheizenen von Heizkörpern, die mit den hauseigenen Thermostaten (z.B. Fritz!Dect 301 / 302) gesteuert werden. Weitere Fehlerbehebungen oder Funktionen weisen die Patch Notes hingegen nicht auf, weshalb Otto Normalverbraucher leer ausgeht.Solltet ihr an den neuen Features der Fritz!App Smart Home interessiert sein, jedoch mit eurer FritzBox nicht Teil des Fritz-Labors sein, könnt ihr die entsprechenden Updates für euren Router auf der AVM-Webseite vornehmen. Im Fritz-Labor werden vorrangig die Flaggschiffe, zum Beispiel die FritzBox 7590 AX ( DSL ) und die FritzBox 6690 Cable, vorab mit FritzOS-Updates im Beta-Status versorgt. Sie erlauben den Zugriff auf die neuesten Funktionen, können aber auch zu Fehlfunktionen führen. Vor der Installation raten wir zu einem Backup der FritzBox-Einstellungen über den Admin-Menüpunkt "System -> Sicherung -> Sichern."