AVM veröffentlicht Update: Fritz-App für Windows mit neuer Funktion

Mit dem Update für diverse FritzPowerline-Geräte hat der Netzwerk-Spezialist AVM auch eine neue Version seines Windows-Tools herausgegeben. Mit dem Update stellt das Unternehmen dieses Mal auch Neuerungen vor. Wir haben uns die neue Version angeschaut.

Mit der Software kann man folgende FritzPowerline-Geräte verwalten: 500E, 510E, 520E, 530E, 540E, 546E

1000E, 1220, 1220, 1240E, 1260E

Neue Version für Windows und MacOS erschienen

Geräte-Updates ebenfalls verfügbar

Update: FritzPowerline für Windows Neu:

Neustart eines FritzPowerline-Gerätes direkt an der Benutzeroberfläche auslösen

Verbesserung:

Erkennung neuer FritzPowerline-Modelle



Layout-Verbesserungen im Detail

Behoben:

Inkonsistentes Verhalten bei Aktualisierungs-Optionen

Mit der neuesten Windows-App für FritzPowerline-Geräte startet AVM jetzt ein praktisches Feature, auf das sicherlich einige Nutzer schon gewartet haben: Man kann ab Version 01.04.07 einen Neustart eines angeschlossenen FritzPowerline-Gerätes direkt in der Benutzeroberfläche der App auslösen. Das Update unterstützt laut AVM dabei Windows 11, Windows 10, Windows 8 und Windows 7 und alle FritzPowerline-Produkte, die noch Support von AVM erhalten.Das Update erleichtert die Verwaltung im Netzwerk und bringt noch einige andere Änderungen. So hat AVM nun die Erkennung neuer FritzPowerline-Modelle verbessert, sodass sie in der App zuverlässiger angezeigt werden. AVM hat zudem die Benutzeroberfläche überarbeitet und kleiner Anpassungen vorgenommen. Die gesamten Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags angefügt. Das Update steht im Übrigen auch für MacOS zur Verfügung, inhaltlich bringt es die gleichen Änderungen. Die neuen Versionen kann man direkt bei AVM beziehen Die Powerline-Geräte selbst haben auch ein Update erhalten. Anders als das Windows-App-Update bekommen die Geräte aber keine echten Neuerungen. Es handelt sich um ein reines Wartungsupdate, welches aber wichtige Änderungen und Verbesserungen mitbringt. Wir haben dazu einen separaten Bericht mit den Details zum Update veröffentlicht. Nutzer sind aufgerufen, Feedback zu dem Update zu senden und auch neue Funktions-Vorschläge sind willkommen.