Galaxy S23: Samsung soll auf Kamerasensor mit 200 Megapixeln setzen

Samsung hat die Arbeiten an einem neuen Kamerasensor für Smartphones abgeschlossen, der laut einem Bericht aus Südkorea im nächsten Jahr in den neuen Top-Modellen der Galaxy S23-Serie zum Einsatz kommen soll. Die Auflösung schlägt alle Rekorde.

HP3 ist die Weiterentwicklung von HP1

Samsung

Wie die koreanische Publikation ETNews unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Samsung berichtet, plant der weltgrößte Elektronikkonzern, bei einigen Modellen der kommenden Reihe von Flaggschiff-Smartphones mit dem Namen Galaxy S23 einen neuen, extrem hochauflösenden Kamerasensor zu verwenden.Glaubt man der Meldung aus Korea, will Samsung einen neuen Sensor namens Isocell HP3 verwenden. Dieser sei inzwischen fertig entwickelt und soll wie die anderen Samsung-eigenen Kamerasensoren auch von anderen Tochterfirmen des Konzerns gebaut werden. Samsung will den neuen Sensor angeblich nicht nur selbst verbauen, sondern auch anderen, externen Partnern zur Verwendung in ihren Geräten anbieten.Samsung hatte schon im letzten Jahr einen 200-Megapixel-Sensor für Smart­phone-Ka­me­ras entwickelt, der die Bezeichnung Isocell HP1 trägt. Worin der Unterschied zu dem neuen Modell HP3 besteht, ist derzeit noch unklar. Denkbar wäre, dass der neuere Chip eine größere Bauform hat und so mehr Licht auf die einzelnen Sensorpixel fallen kann. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil die extrem hohe Pixeldichte ohnehin schon dafür sorgt, dass wenig Licht auf den individuellen Sensorpixeln landet.Noch steht nicht zu 100 Prozent fest, dass Samsung den Isocell HP3 Kamerasensor tatsächlich in den Smartphones der Galaxy S23-Serie verwendet. Schließlich ist es noch recht früh, auch wenn die Grundzüge des Hardware-Designs für die neue Reihe von Topmodellen schon weitestgehend feststehen dürften. Zunächst werden im Sommer die neuen Falt-Smartphones von Samsung erwartet, zu deren Kameras bisher noch keine Details vorliegen.