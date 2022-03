Kompakt und tolles Display: Das Samsung Galaxy S22 im Test

Scharfes Display

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1350 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM

128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM

128/256/512GB/1TB Speicher (1 TB exklusiv im Samsung Store) Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Grün (zudem Grau, Beige, Violett und Blau exklusiv im Samsung Store) Schwarz, Weiß, Dunkelrot, Grün (zudem Grau, Blau und Rot exklusiv im Samsung Store) Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro

12/1TB 1649 Euro Verfügbar S22 Ultra ab 25.02.2022, S22 / S22+ ab 11.03.2022

Das Galaxy S22 ist das neue Standardmodell in Samsungs aktueller S-Serie. Es ist nun etwas schlanker als sein Vorgänger und wirkt auch qualitativ hochwertiger, da die Rückseite nun aus Glas und nicht mehr Kunststoff besteht. Warum das kleinste neue Samsung-Smartphone für unseren Kollegen Jonas Kaniuth das Highlight der neuen Generation ist, erklärt dieser in seinem Test.Das Samsung Galaxy S22 hat ein 6,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2340 × 1080 Pixeln. Die Farbwiedergabe und Kontraste können überzeugen, mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1300 Nits ist der Bildschirm auch im Freien noch gut ablesbar. Dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz sind Animationen stets flüssig. Der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display untergebracht und reagiert sehr schnell.Anstelle eines schnellen Snapdragon-SoCs setzt Samsung auf den eigenen Exynos 2200, weshalb das Galaxy S22 zwar nicht zu den schnellsten Smartphones auf dem Markt gehört, aber dennoch genügend Leistung für alltägliche Aufgaben und auch Spiele mitbringt. Unser Kollege vermutet, dass kleinere Performance-Probleme derzeit vor allem Software-bedingt sind - ein während des Testzeitraums veröffentlichtes Update konnte bereits Verbesserungen bringen. Apropos Software: Mit versprochenen vier Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitsupdates soll das Galaxy S22 lange aktuell bleiben.Fotos gelingen mit der 50 Megapixel Hauptkamera (Blende: f/1.8) selbst bei wenig Licht. Allerdings werden die Aufnahmen sichtbar künstlich nachgezeichnet. Wer also möglichst natürliche Bilder bevorzugt, könnte sich daran stören. Auch mit der 10 Megapixel Telelinse (Blende: f/2.4) gelingen schöne Fotos. Der Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln (Blende: f/2.2) kann hingegen nicht überzeugen: Schnappschüsse werden zu weich und scharfe Nahaufnahmen gelingen wegen des fehlenden Autofocus überhaupt nicht.Aufgrund der kompakten Bauweise schrumpft auch der Akku im Vergleich zum Vorgänger. Dieser hat nun eine Kapazität von nur noch 3700 anstatt 4000 Milliamperestunden. Dennoch sollten die meisten Nutzer problemlos mit einer Akkuladung über den Tag kommen. Per Kabel und 25-Watt- Netzteil ist der Akku nach gut 1 Stunde und 10 Minuten vollständig wieder aufgeladen - einige Topmodelle anderer Hersteller sind hier allerdings deutlich schneller.