Microsoft gewährt einen Blick in die "geheimen" Unternehmens-Archive

In wenigen Tagen beginnt die Build 2022, Microsofts große Entwicklerkonferenz. Um die Nerds schon einmal ein wenig einzustimmen, hat Microsoft-Manager Scott Hanselman jetzt ein ganz besonderes Video online gestellt: Er zeigt die "heiligen Hallen" in Redmond.

BUILD 2022: Scott Hanselman besucht das Microsoft-Archiv

Spotlight on Germany

"Freikarten für das Spotlight on Germany der Microsoft Build in Berlin: An unserem Spotlight on Germany können Sie auch persönlich teilnehmen: Und zwar ab 12 Uhr am 24. Mai im WECC - Westhafen Event & Convention Center in Berlin. Wer zwei Tage lang unsere deutschen Sessions und Demos live sehen und mit der Community direkt in Kontakt kommen möchte, gibt einfach den Registrierungscode ATIPGERM bei der Anmeldung für die Microsoft Build ein. So können Sie unser wichtigstes Developer-Event des Jahres hautnah erleben."

Scott Hanselman ist verantwortlich für die Developer-Communitys auf den C#- und .NET-Seiten von Microsoft und ein wichtiges Gesicht für die Entwicklerkonferenz. Im Vorfeld zur diesjährigen Build, die vom 24. bis 26. Mai 2022 online veranstaltet wird, zeigt Hanselman jetzt einen Teil des Konzerns, der normalerweise für Fremde verschlossen ist: Das große Archiv von Microsoft, in dem fast alle Produkte und auch viele Werbemittel des Unternehmens zu finden sind. Dabei gibt es einiges zu entdecken und man erfährt innerhalb der wenigen Minuten, die das Video dauert, viel Interessantes von Microsoft.Die Build wird in diesem Jahr übrigens erstmals mit einer Lokalausgabe für Deutschland inklusive Gratis-Tickets veranstaltet. Dabei legt Microsoft den Fokus auf regionale Themen. Diese Lokalausgaben gibt es auch für weitere Länder.Bei "Spotlight on Germany" gibt es ab Dienstag dann zum ersten Mal deutschsprachige Sessions und Demos - das dürfte eine interessante Premiere werden. Das Team für "Spotlight on Germany" verspricht dabei 39 Sessions am 24. und 25. Mai mit tieferen Einblicken und Informationen zu den Ankündigungen der Build-Keynotes sowie zu regionalen Themen und Trends.Laut Microsoft gibt es für Entwickler in Deutschland noch ein echtes Highlight, man kann das Event nicht nur zu Hause am Computer verfolgen:Mehr dazu findet ihr auf der Sonderseite zum Event . WinFuture wird die wichtigsten Themen der Build 2022 für euch aufarbeiten und am 24. Mai ab 19 Uhr live berichten. "Spotlight on Germany" beginnt im Übrigen schon um 13.30 Uhr, der Höhepunkt des Tages wird dann aber natürlich die Eröffnungs-Keynote live aus Redmond sein.