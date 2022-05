USA setzt 10 Mio. Dollar Kopfgeld auf Conti-Erpresser-Gruppe aus

Das US-Außenministerium setzt 10 Millionen Dollar Belohnung für Informationen aus, die zur Identifizierung oder zum Auffinden von Personen führen, die mit der berüchtigten Erpressungssoftware-Bande Conti in Verbindung stehen.

Hinter diesen Schadcode-Verbreitern ist die USA hinterher

Eine weitere Belohnung in Höhe von 5 Millionen Dollar wird für Informationen ausgesetzt, die zur Verhaftung oder Verurteilung eines Conti-Mitglieds führen. Das geht aus einer Meldung von heise hervor. In einer Erklärung sagte der Sprecher des Außenministeriums, dass die Gruppe in den letzten zwei Jahren hinter Hunderten von Ransomware-Angriffen stand: "Das FBI schätzt, dass es bis Januar 2022 mehr als 1.000 Opfer von Angriffen im Zusammenhang mit Conti-Ransomware gab, wobei die Auszahlungen der Opfer 150.000.000 Dollar überstiegen, was die Conti-Ransomware-Variante zum teuersten Ransomware-Stamm macht, der jemals dokumentiert wurde", so Price.Conti wurde auch für den Angriff auf die Regierung von Costa Rica während des Wechsels zum neuen Präsidenten verantwortlich gemacht. Der Angriff legte die Zoll- und Steuerplattformen des Landes sowie mehrere andere Regierungsbehörden lahm.Im Mai 2021 griff Conti die irische Gesundheitsbehörde an und verursachte wochenlange Störungen in den Krankenhäusern des Landes. Irland weigerte sich, das Lösegeld in Höhe von 20 Millionen Dollar zu zahlen, und schätzt nun, dass man am Ende 100 Millionen Dollar ausgeben wird, um sich von dem Angriff zu erholen. Die Gruppe legte in ähnlicher Weise Dutzende von Krankenhäusern in Neuseeland lahm und hatte es im letzten Jahr nach Angaben des FBI vor allem auf US-amerikanische Netzwerke des Gesundheitswesens und der Ersthelfer abgesehen, darunter Strafverfolgungsbehörden, medizinische Notdienste, Notrufzentralen und Gemeinden.Das Außenministerium setzte im November eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Identifizierung und/oder Verhaftung von Mitgliedern der Darkside-Ransomware-Gruppe sowie der Betreiber der REvil (Sodinokibi)-Gruppe führen, nun wird das Programm um die Conti-Gruppe ergänzt.