Intel Arc wird konkreter: Preise und Release-Termine der GPUs geleakt

Was lange währt, wird endlich ein Leak: Im Netz sind konkrete Informationen zum Start von Intels Desktop-GPUs der Arc-Familie aufgetaucht. Neben Releasedate und anvisierten Preisen gibt es auch einen Vergleich zu Nvidias aktuellem Angebot.

Erste Arc-Desktop-GPUs im Juni

Arc GPU Vergleichbare GPU UVP Voraussichtliches Releasedatum A750 RTX 3060 $350 Ende Mai - Anfang Juni A580 RTX 3050 $280 Ende Mai - Anfang Juni A380 GTX 1650 $150 Voraussichtlich Juli

Gut im Rennen, wenn UVP hält

Im Jahr 2018 hatte Intel erstmals offiziell konkret über den Zeitplan für die Entwicklung von eigenen GPUs gesprochen. Damals in Aussicht gestellt: ein Start im Jahr 2020. Nach Vorstellung der Marke Arc Mitte 2021 und weiteren Verzögerungen trat man dann Anfang dieses Jahres wieder sehr optimistisch auf: zwischen Mobil, Desktop und Workstation will man alleine 2022 4 Millionen GPUs absetzen . Dann wird es aber Zeit! Passend will Wccftech von Quellen aus der Zulieferkette in Taiwan wichtige Details zum Launch der Desktop-GPUs erfahren haben.Demnach plant Intel für den ersten Vorstoß drei Modelle. Gleich der Vermerk: Das Flaggschiff A780 wird hier wohl noch nicht seinen Auftritt feiern, sondern deutlich später erscheinen. Vielmehr soll Intel die beiden Modelle A750 und dem A580 zuerst ins Rennen schicken wollen, danach folgt nach "einigen Wochen" die Einsteiger-Karte A380, so die inoffizielle Voraussage. Im Anschluss die Angaben von Wccftech im Überblick:Die hier in Aussicht gestellten Release-Daten passen sehr gut zu dem, was auch Intel bisher als Zeitrahmen kommuniziert hatte. Das Mittelklasse-Angebot Intel ARC A750, ungefähr auf Augenhöhe der RTX 3060 anzusiedeln, mit der Intel ARC A580 und 380 deckt man dann die untere Mittelklasse beziehungsweise den Einsteiger-Bereich ab.Der erfolgreiche Eintritt von Intel in den Markt wird aber vor allem von einem Faktor abhängen: Wie nah kann das Unternehmen seine Karten an der Preisempfehlung halten? Keine der im Vergleich genannten Nvidia-Modelle ist aktuell auch nur im Bereich des ursprünglichen UVP zu haben. Als Beispiel: Die RTX 3060 hat ein offizielles Preisschild von 330 Euro, ist aber nicht unter 470 Euro zu bekommen. Mit einer Arc A750 im Bereich von 350 Euro wäre Intel ein Erfolg sicher.