Start rückt näher: Intel Arc-GPUs in Treibern entdeckt, Specs geleakt

Bald müssen sich Nvidia und AMD den Markt für Grafikkarten mit einem weiteren Mitspieler teilen: Intel . Nach Jahren der Vorbereitung rückt der Start der Arc-GPUs immer näher - was auch ein Treiber-Update bezeugt, in dem auch die Desktop-Varianten eine Erwähnung finden.

Ein Treiber heißt meist auch: Bald geht es los

Specs aufgetaucht

Spezifikation A300 Series A500 Series A700 Series GPU Execution Units 128 384 512 Shaders 1,024 3,072 4,096 Speichergröße 6GB 12GB 16GB Speichergeschwindigkeit 14 Gbps 16 Gbps 16 Gbps Memory Bus Bandbreite 96 Bit 192 Bit 256 Bit Preisspanne (von) in US-Dollar $150 $280 $350

Die Schlagzahl, mit der wir über Intel Arc-GPUs berichten können, nimmt spürbar zu. Kein Wunder, rückt doch auch das von dem Unternehmen ausgerufenen Quartal für den Start seiner Grafikarten immer näher - auch wenn es Verzögerungen gibt . Nachdem es zuletzt Informationen zu Preisen und einem möglichen Release-Terrmin für einigen Modelle zu berichten gegeben hatte, folgt jetzt sozusagen der erste inoffizielle Auftritt eines großen Teiles der Arc-Familie.So hatte der aufmerksame Twitter-Nutzer momomo_us als Erster auf einen neuen Grafiktreiber von Intel hingewiesen, der am 15. Mai in einer Beta-Version veröffentlicht worden war. Der Treiber mit der genauen Kennzeichnung "Intel Arc Graphics Windows DCH Driver - BETA 30.0.101.1732". Darin neben vielen anderen Anpassungen zu finden: Eine sehr lange Liste mit Arc-Grafikarten, unter anderem die erwarteten Desktop-Modelle Intel Arc A770, A750, A580, A380 und A310.Man darf an dieser Stelle spekulieren, dass der Support der Hardware im jüngsten Beta-Treiber auf eine baldige Vorstellung und darauffolgenden Release hinweisen. Ein Termin, der hier sehr gut passen könnte, steht dabei schon nächste Woche auf dem Programm: Die Computex in Taipei öffnet am 24. Mai ihre Pforten, traditionell der Ort für die Vorstellung neuer Hardware.Die vermutliche Nähe zum Launch bringt auch ein neues Leak, das für alle drei Arc-Serien erste Leistungsdaten liefern will. Ursprung ist hier laut WindowsCentral ein Eintrag bei SiSoft, der mittlerweile aber wieder entfernt wurde. Wir haben euch die Werte im Anschluss in einer Tabelle zusammengefasst, wegen der Natur der Quelle sind diese aber vorerst mit Vorsicht zu genießen - einen Richtwert liefern sie aber allemal.