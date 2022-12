Robo-01: Chinesische Firma kündigt ersten autonomen Serien-PKW an

Die Entwicklung des autonomen Fahrens soll im kommenden Jahr einen weiteren Meilenstein nehmen: Ein chinesisches Startup will das erste Serien-Modell auf den Markt bringen, dass komplett eigenständig operieren kann.

Jidu Robo-01 Lunar Edition: So sieht das autonome Auto aus

Fähigkeiten noch nicht ganz klar

Gebaut wird das Elektro-Fahrzeug von einem Unternehmen namens Jidu Automotive, berichtete das Spectrum-Magazin. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture zwischen dem Automobilkonzern Geely und dem Internet-Unternehmen Baidu. Diese arbeiten bereits länger gemeinsam an Technologien für das autonome Fahren und mit der Robo-01 Lunar Edition soll nun das bisherige Spitzenprodukt Marktreife erlangt haben."Es ist ein Auto und vor allem ein Roboter ", erklärte Jidu-Chef Joe Xia. Das Fahrzeug soll in limitierter Auflage, an der auch Ingenieure des Mondlandungs-Projekts mitarbeiteten, im kommenden Jahr erhältlich sein und rund 55.000 Dollar kosten. Es verfügt über zwei Lidars, ein Radar, 12 Ultraschallsensoren und 12 hochauflösende Kameras. Ein Qualcomm Snapdragon 8295-Chip soll für eine sehr schnelle sprachliche Interaktion zwischen dem Auto und seinem Fahrer sorgen.Laut dem Jidu-Chef soll der Robo-01 der "Standard für selbstfahrende Autos werden". Natürlich wird sich in der Praxis zeigen müssen, was das Fahrzeug wirklich kann. Frühere Ankündigungen dazu, welche Autonomie-Levels erreicht werden sollen, vermied der Hersteller während der Vorstellung. Das dürfte allerdings auch von den Juristen der Joint Venture-Partner diktiert worden sein, hieß es. Denn in China gibt es noch keine klaren Regelungen für den Einsatz autonomer Fahrzeuge auf dem Endverbrauchermarkt.Und hier dürfte es auch spannend werden, wie sich die Markteinführung gestaltet. Denn eine ordentliche Zulassung bekommen bisher nur Autos, in denen der Fahrer jederzeit die Kontrolle übernehmen kann und die Fahrassistenz-Systeme nicht komplett aus den Augen lässt. Nur in eng umgrenzten Gebieten dürfen bereits Fahrzeuge beispielsweise als Shuttles unterwegs sein, die gar keinen Fahrer mehr mitbringen. Darüber soll die Lunar Edition aber klar hinausgehen.