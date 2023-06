Saftiger Preis: Google Pixel Watch erhält Edelstahlarmband für 199 Euro

Am 13. Oktober kam die Pixel Watch zu einem gepfefferten Preis ab 379 Euro auf den Markt. Nun bietet Google auch Edelstahlarmbänder zum Verkauf an. Zu einem Preis von 199 Euro kommt man so schnell auf einen Gesamtpreis von 628 Euro. Ein stolzer Preis für Technik und Design.

Google liefert Edelstahlarmbänder für die Pixel Watch

Dieses Armband ist an das Design klassischer Uhren angelehnt und erhält durch sanfte Kurven und klare Linien einen zeitlosen Look. Ihr könnt ganz einfach Kettenelemente hinzufügen oder entfernen, damit das Armband gut anliegt.

Zusammenfassung Pixel Watch: Erste Smartwatch von Google für 379 Euro.

Edelstahlarmband: 199 Euro, Matte Black/Brushed Silver, 137-203 mm.

Ersatzarmbänder: 49 Euro, klassische & moderne Materialien & Farben.

Pixel Feature-Drops: Führen nach & nach zur Reife der Smartwatch.

Google Pixel Watch 2: nahezu identisches Aussehen, bald verfügbar.

Stolzer Preis für Technik & Design, 628 Euro.

RendersByIan

Witold bezeichnet die Google Pixel Watch in seinem Test zusammengefasst als soliden ersten Versuch von Google mit viel Luft nach oben , die auf ihrem Weg zum Niveau der Top-Konkurrenten noch einen weiten Weg vor sich hat. Sogenannte Pixel Feature-Drops führen nach und nach zur Reife. Auch das Angebot an Zubehör kann dazu beitragen.Hier findet der potenzielle Kunde seit Kurzem im Google Store ein Edelstahlarmband in den Farben Matte Black und Brushed Silver für den Preis von 199 Euro beziehungsweise US-Dollar. Denn während man sich in Europa lediglich auf eine Warteliste setzen lassen kann, gibt es in den USA zumindest schon eine sofortige Verfügbarkeit. Google selbst beschreibt das klassische Edelstahl-Design wie folgt:Standardmäßig ist das Metall-Armband für die Google Pixel Watch für einen Gelenkumfang von 137 bis 203 mm geeignet. Es ist davon auszugehen, dass diese Investition auch für die in Kürze erwartete Google Pixel Watch 2 passt. Erstes Bildmaterial bestätigt ein nahezu identisches Aussehen.Wem der Preis ein wenig zu heftig ist - Google bietet auch Ersatzarmbänder aus klassischen und modernen Materialien und Farben ab einem Preis von 49 Euro.Und? War das Edelstahlarmband das noch nötige Accessoire, auf das Ihr gewartet habt, um Euch die Google Pixel Watch endlich zuzulegen? Oder wartet Ihr doch auf die Google Pixel Watch 2? Schreibt uns Eure Gedanken zu smarten Uhren aus Mountain View gern in die Kommentare. Ich zumindest würde mich darüber freuen.