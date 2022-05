Trotz Problemen könnte Apple Watch 8 Temperaturmessung erhalten

Seit Monaten gibt es ständig Gerüchte, mit welchen Neuerungen die nächste Apple Watc h daher kommen könnte. Jetzt hat ein bekannter Experte einige Details veröffentlicht, warum insbesondere die Erfassung der Körpertemperatur bisher nicht mit dabei war - aber kommen soll.

Äußere Einflüsse machen präzise Messungen schwierig

Es geht dabei wohl um ganz banale Probleme mit dem Algorithmus, der den Körpertemperatur-Sensor gelegt - das meldet zumindest der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Bei Twitter hat er jetzt ein paar Einzelheiten zur Apple Watch Series 8 verraten (via MacRumors ). Die Funktion zur Erfassung der Körpertemperatur wird nun für die Apple Watch Series 8 erwartet, denn laut Ming-Chi Kuo gab es Softwareprobleme, die die zunächst für die Einführung mit der Series 7 geplante Temperatur-Auswertung gestoppt hat.Die Apple Watch ist ständig Gegenstand vieler verschiedener Gerüchte über ihre Fitness-Tracking-Sensoren und -Funktionen, wobei die Messung der Körpertemperatur eine der prominentesten Ergänzungen ist. Ming-Chi Kuo schreibt, dass die Funktion kommt, wenn Apple es schafft, seine Algorithmen zum Laufen zu bringen."Apple hat die Körpertemperaturmessung für die Apple Watch 7 gestrichen, weil der Algorithmus sich nicht qualifizieren konnte, bevor er letztes Jahr in die EVT-Phase kam." Kuo bezieht sich auf das Engineering Validation Testing, eine Phase, in der Hardware-Funktionen getestet werden, bevor ein Design in die Produktion geht. "Ich glaube, dass die Apple Watch 8 in 2H22 Körpertemperatur messen könnte, wenn der Algorithmus Apples hohe Anforderungen vor der Massenproduktion erfüllen kann," so der Analyst.Obwohl dies eine scheinbar einfache Aufgabe für ein Gerät sein müsste, erklärt Kuo, dass dies tatsächlich ein schwieriges Problem ist, das es zu lösen gilt. "Die Herausforderung bei der Implementierung einer präzisen Körpertemperaturmessung besteht darin, dass die Hauttemperatur in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen schnell schwankt". Kuo weist zudem darauf hin, dass das Team bei Apple nicht das einzige ist, das mit diesem Problem zu kämpfen hat. "Samsung steht ebenfalls vor dieser Herausforderung", erklärte er. Kuo geht davon aus, dass die Galaxy Watch 5 des südkoreanischen Konkurrenten, die für Ende 2022 geplant ist, die gleiche Funktion "aufgrund von Algorithmusbeschränkungen" auslassen wird.