Google Pixel Watch: Präsentation vermutlich in den nächsten Wochen

In den vergangenen Wochen sind einige Hinweise auf eine neue Google-Smartwatch aufgetaucht. Das Wearable könnte im kommenden Monat zusammen mit dem Pixel 6a angekündigt werden. Während ein Leak das Aussehen zeigt, sind zu den Spezifikationen keine Details bekannt.

Leak zeigt das Design der Smartwatch

RendersByIan

Obwohl der Suchmaschinenkonzern bereits seit einiger Zeit ein Betriebssystem für Wearables anbietet, hat Google bislang keine eigene Smartwatch auf den Markt gebracht. Dass sich eine Pixel Watch in Entwicklung befindet, ist schon länger bekannt. Google hat jedoch bisher keinen Zeitplan zu dem Gerät veröffentlicht, sodass unklar war, ob und wann das Wearable erscheint. Eine Markenanmeldung lässt darauf schließen, dass die Pixel Watch bald das Licht der Welt erblickt. Am 19. April hatte Google sich den Namen 'Pixel Watch' schützen lassen.Da Markenanmeldungen in vielen Fällen erst kurz vor dem Launch vorgenommen werden, wäre es denkbar, dass die Google Pixel Watch im Rahmen der Google I/O vorgestellt wird. Die Entwicklerkonferenz findet am 11. Mai statt und könnte auch als Bühne für das Mittelklasse-Smartphone Pixel 6a dienen. Der Suchmaschinenkonzern hat sich allerdings noch nicht offiziell zu einer geplanten Smartwatch geäußert, sodass offen bleibt, ob das Wearable tatsächlich in gut zwei Wochen präsentiert wird.Erste durchgesickerte Renderbilder sollen das Aussehen der Smartwatch zeigen. Das Design ist recht einfach gehalten und bietet ein rundes Display mit abgerundeten Seiten. Neben dem Touchscreen kann eine Krone zur Steuerung des Geräts genutzt werden. Es soll mehrere Modelle mit Armbändern in verschiedenen Farben geben. Zur Hardware der Pixel Watch sind nur wenige Informationen bekannt. Im Inneren dürfte ein Samsung-Chip zum Einsatz kommen, da die Wearable-SoCs von Qualcomm für Probleme in Kombination mit Wear OS gesorgt hatten. Darüber hinaus ist unklar, mit welchem Preis das Wearable zu Buche schlägt und ab wann Google die Smartwatch an die ersten Käufer verschicken möchte.