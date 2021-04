Google Pixel Watch: Bilder und Gerüchte - angeblich startet sie 2021

Es gibt nun tatsächlich neue Gerüchte über eine Google Pixel Watch. Der Konzern hatte zwar im Jahr 2018 offiziell das Projekt "abgesagt", doch nun tauchen Informationen zu dem Uhren-Projekt "Rohan" auf, das seither weitergeführt wurde.

Zum Hintergrund

Das berichtet der bekannte Leaker Jon Prosser. Wie gehabt legt er seine Quellen nicht öffentlich, bestätigt aber, dass die neuen Einzelheiten zur Google Pixel Watch aus internen Kreisen an ihn herangetragen wurden. Prosser erklärt in seinem neuen Video bei YouTube, dass er anhand all dieser Details, die er zur Pixel Watch erhalten hat, Renderings in Auftrag gegeben hat, die nun schon einmal einen Eindruck zur Pixel-Uhr gewähren sollen.Prosser erklärt, dass seiner Meinung nach die Pixel Watch das Spannendste ist, was seit Langem in derart auf den Markt gekommen ist. Laut Prosser soll die Google Pixel Watch übrigens im Herbst 2021 starten, was dann wohl der anpeilte Launch-Termin für die USA sein dürfte. Die Renderings sind von RendersByIan aka Ian Zelbo anhand aller Informationen, die Jon Prosser erhalten hat, nachgestellt worden.Google hatte Anfang 2021 die Übernahme von Fitbit, dem bekannten Anbieter von Fitnesstrackern und anderen Wearables sowie Zubehör, abgeschlossen. Seither wird auch verstärkt darauf geschaut, wann Google neue Geräte vorstellen wird, die von der Übernahme "inspiriert" wurden.Zum Abschluss noch der Verweis auf das bereits erwähnte Video, in dem Jon Prosser alle Gerüchte zur Pixel Watch zusammenfasst. Wirklich neues gibt es dabei - einmal abgesehen von den Bildern der Uhr und dem Gerücht zum Starttermin in diesem Jahr - nicht zu erfahren. Zudem muss man bedenken, dass es von Google bisher noch keinerlei neue Signale gibt, dass der Konzern nun wirklich eine Smartwatch passend zur Pixel-Smartphone-Serie herausgeben will. Aktuell kann man von den Gerüchten nichts überprüfen, daher heißt es weiter warten.