Apple: Kinder-Geräte auto-verpixeln bald auch international Nacktbilder

In den USA bietet Apple seit bereits längerem eine Sicherheitsfunktion an, die verhindern soll, dass Kinder und Jugendliche per Messages anstößige Bilder bekommen. Diese werden von iOS automatisch unkenntlich gemacht. Das System wird nun auch international verteilt.

Apple liest bzw. schaut nicht mit

Es sind leider alles andere als Einzelfälle, bei denen Minderjährige auf ihr Mobiltelefon Nacktbilder bekommen. Vor allem wenn es sich um kleinere Kinder und Jugendliche handelt kann das ein Anzeichen für eine einschlägige Kontaktaufnahme oder sonstige sexuelle Belästigung Minderjähriger sein.Deshalb bietet Apple in den USA schon länger ein Sicherheitsfeature an, um ein Kind davor zu schützen, dass es in der Messages-App Nacktfotos anschaut oder teilt. Der kalifornische Konzern erläutert: "Wenn Messages erkennt, dass ein Kind diese Art von Foto empfängt oder zu senden versucht, macht Messages das Foto unscharf, bevor es auf dem Gerät Ihres Kindes angezeigt wird, und bietet Anleitungen und altersgerechte Ressourcen, um dem Kind zu helfen, eine sichere Entscheidung zu treffen, einschließlich der Kontaktaufnahme mit einer Person seines Vertrauens, wenn es dies wünscht."Das Unkenntlichmachen erfolgt auf dem Gerät selbst, zum Einsatz kommt dabei Maschinenlernen, und zwar eben direkt auf der Apple-Hardware. Die Bildanhänge werden also vor Ort analysiert, um festzustellen, ob ein Foto Nacktheit enthält. Der Konzern betont: "Die Funktion ist so konzipiert, dass Apple keinen Zugriff auf die Fotos erhält."Wie erwähnt war dieses für Eltern sicherlich sinnvolle Feature bisher nur in den USA erhältlich, doch wie der Guardian berichtet, hat nun die internationale Verteilung begonnen. Demnächst soll diese Funktion in Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien verfügbar sein. Ob und wann das auch in den deutschsprachigen Raum kommt, ist derzeit nicht bekannt.Das System ist zwar sicherlich gut gemeint, Kritiker verweisen aber auch darauf, dass es von kontrollwütigen Eltern durchaus auch zur Überwachung von Teenagern und möglicherweise ihrer sexuellen Vorlieben missbraucht werden kann.