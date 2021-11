Xiaomi tut's wieder: Poco M4 Pro 5G Smartphone mit bekannter Technik

Die Xiaomi-Tochtermarke Poco bringt mit dem M4 Pro 5G ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den Markt, mit dem man wieder eine möglichst gute Ausstattung zum günstigen Preis bieten will. Allerdings bedient sich Poco dabei einer altbekannten Taktik.

6,67 Zoll, Full HD Plus und 90 Hertz

Poco

Das Poco M4 Pro 5G ist ein zu Preisen ab knapp 230 Euro erhältliches Gerät der unteren Mittelklasse, das bereits zu diesem recht niedrigen Preis mit 5G-Unterstützung aufwartet. Möglich macht dies der MediaTek Dimensity 810 Octacore-SoC, bei dem zwei High-End-Cores mit 2,0 Gigahertz arbeiten, während die anderen sechs Stromsparkerne mit 1,8 GHz takten.Das Display des M4 Pro 5G ist 6,67 Zoll groß und löst mit 2400x1080 Pixeln angenehm hoch auf. Es handelt sich um ein IPS-Display mit einem Loch für die Frontkamera direkt mittig unter dem oberen Rand. Das Panel unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz und besitzt eine Abdeckung aus Gorilla Glass 3, um es vor Kratzern und Schlägen zu schützen.Die Kameras des Poco M4 Pro 5G lösen mit jeweils 50 und 8 Megapixeln auf, wobei der Hauptsensor mit einer F/1.8-Blende daherkommt, während der zweitgenannte Sensor eine Ultraweitwinkeloptik mit einem 119 Grad breiten Sichtfeld und F/2.2-Blende. Die Frontkamera bietet 16 Megapixel.Zur weiteren Ausstattung gehören vier oder sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB UFS-2.2-Flashspeicher. NFC, Bluetooth 5.1 und Dual-Band-WLAN sind ebenfalls an Bord. Der Fingerabdruckleser sitzt seitlich, da hier ein LCD zum Einsatz kommt. Der Akku des M4 Pro 5G ist 5000mAh groß und kann mittels eines 33-Watt-Netzteils innerhalb von einer Stunde auf 80 Prozent seiner Kapazität geladen werden.Zum Thema altbekannte Taktik: Das Poco M4 Pro 5G ist im Grunde nichts anderes als ein umgelabeltes Xiaomi Redmi Note 11 5G. Xiaomi bietet also eigentlich das gleiche Smartphone unter zwei Namen mit etwas verändertem Design der Rückseite in den gleichen Märkten an.