Microsoft-Topmanager und Mark Zuckerberg in Russland unerwünscht

Es wirkt wie eine etwas unbeholfene Trotzreaktion: Die russische Regierung hat einen hochrangigen Microsoft-Manager und den Meta/Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu unerwünschten Personen erklärt - neben verschiedenen Politikern und Journalisten.

Zuckerberg non grata

Auf Seiten Microsofts handelt es sich um Ryan Roslansky, den Chef der Social media-Tochter LinkedIn. Diesem wird vom Moskauer Regime die Unterstützung einer russischfeindlichen Agenda vorgeworfen und er darf fortan nicht mehr in Russland einreisen. Was allerdings konkret dazu führte, dass er auf der Liste landete und verschiedene andere hochrangige Tech-Manager nicht, ist unklar.Sehr wahrscheinlich dürfte die Sache allerdings eine recht willkürliche Entscheidung sein. Russland reagiert damit schlicht auf die Tatsache, dass eine ganze Reihe russischer Oligarchen auf der Sanktionsliste der westlichen Staaten landeten, da sie vom Regime, das derzeit einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, direkt profitieren.Auch Mark Zuckerberg wird zukünftig die Einreise nach Russland verwehrt. Hier scheinen die Gründe klarer zu sein. Denn die Plattformen des Meta-Konzerns sind zuletzt stärker gegen die Verbreitung falscher Informationen aus der russischen Propaganda-Schmiede vorgegangen. Aufgrund dessen hatte Moskau bereits für eine Sperrung des Zugangs zu Instagram von Internet-Anschlüssen in Russland aus gesorgt.Die neueste Bann-Liste Moskaus umfasst insgesamt 29 Personen. Neben hochrangigen US-Politikern und -Beamten wie der Vizepräsidentin Kamala Harris oder dem Stabschef des Weißen Hauses Ronald Klain, finden sich auf dieser auch die Ehepartner der jeweiligen Personen wieder. Hinzu kommen verschiedene Top-Manager aus US-Konzernen und auch Journalisten von Sendern wie ABC oder CNN. US-Präsident Joe Biden wurde schon zuvor gemeinsam mit anderen Staatschefs zu in Moskau unerwünschten Personen erklärt.