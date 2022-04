Kontroverse Funktion für Edge: Microsoft testet Autosave für Passwörter

Microsoft arbeitet an der Möglichkeit, Passwörter automatisch in Microsoft Edge zu speichern. Bei ersten Testern ist dieses neue Extra bereits in der Vorab-Version von Edge im Canary-Kanal verfügbar - und wird kontrovers diskutiert.

Die neue Funktion hat ein Nutzer in der Canary-Version von Edge entdeckt und Details dazu über Reddit weitergegeben (via Windows Latest ). Bei dem Tippgeber Leopeva64-2 handelt es sich um einen der Edge-Tester, die regelmäßig neue Funktionen "leaken". Die neue Austosave-Funktion für Passwörter wird demnach nur einem Teil der Nutzer per Update zur Verfügung gestellt.Wer zu den von Microsoft ausgewählten Personen gehört, finden das neue Tool im Unterabschnitt "Passwörter" der Edge-Einstellungen. Dort ist dann das Kontrollkästchen zu finden, mit dem sich das automatische Speichern von Passwörtern aktivieren lässt.Die Funktion ist aus berechtigen Sicherheits-Interesse standardmäßig deaktiviert, jeder Nutzer kann selbst entscheiden, ob er seine Passwörter per Autosave-Option immer speichern lassen möchte. Für Nutzer, die es im Grunde leid sind, Passwörter manuell einzugeben oder Edge immer wieder die Erlaubnis zu erteilen, Passwörter zu speichern (denn aktuell wird bei jedem Speichern vorab gefragt) ist die Autosafe-Option vielleicht eine gute Alternative. Ob man allerdings tatsächliches jedes Passwort im Browser hinterlegt wissen will, muss man sich gut überlegen.Eine bereits von den Testern ins Spiel gebrachte Verbesserungen ist es, eine Liste mit Webseiten anlegen zu können, die von der Autosave-Funktion ausgeschlossen werden. Derzeit gibt es das aber in der neuen Test-Version noch nicht, daher wird das neue Feature kontrovers diskutiert, ob es nützlich oder schädlich ist.Microsoft testet ständig neue Funktionen für Edge, aber nicht alle schaffen es tatsächlich in eine finale Version. Daher gibt es keine Garantie dafür, dass dieses Tool zum Speichern von Passwörtern in absehbarer Zeit in der Standardversion zu finden sein wird. Ebenso könnte die Idee auch noch komplett verworfen werden.