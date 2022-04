Xbox Series X|S: Free-to-Play-Spiele womöglich bald mit Werbung

Wer Free-to-Play-Spiele auf der Xbox Series X/S spielt, könnte womöglich bald Werbung zu sehen bekommen. Einem Bericht zufolge plant der Redmonder Konzern , Anzeigen in kostenlos spielbare Titel zu integrieren. Die Einnahmen sollen an die Entwickler und Publisher fließen.

Keine personalisierten Anzeigen geplant

Erste Werbeeinblendungen könnten im Herbst kommen

Laut Business Insider werden keine durch die Werbeanzeigen erzielten Umsätze an Microsoft selbst gehen. Die Redmonder möchten lediglich einen Anreiz für Entwicklerstudios schaffen, Free-to-Play-Games für die Xbox zu entwickeln. Die Werbebanner sollen den Spielablauf außerdem nicht signifikant stören. Bei Rennspielen wäre es zum Beispiel denkbar, dass die Anzeigen auf manchen bereits vorhandenen Werbetafeln am Streckenrand platziert werden.Um sicherzustellen, dass im Spiel keine unangemessenen oder zu störenden Anzeigen zum Vorschein kommen, möchte Microsoft die Werbeplätze nur bestimmten Firmen, die als seriös eingestuft werden, anbieten. Darüber hinaus werden für die Werbung keine Nutzerdaten verwendet. Die Redmonder möchten auch nicht auf über Bing oder andere Microsoft-Dienste gesammelte Informationen zurückgreifen. Das sorgt natürlich dafür, dass es keine personalisierten Anzeigen geben wird.Die ersten Werbeeinblendungen könnten im dritten Quartal des Jahres in einigen Free-to-Play-Titeln erscheinen. Bisher hat Microsoft noch kein Statement zu dem Thema abgegeben, sodass es aktuell keinen genauen Zeitplan gibt. Die Redmonder haben als Reaktion auf den Bericht nur betont, immer auf der Suche nach Wegen zu sein, das "Erlebnis für Spieler und Entwickler zu verbessern" und sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter äußern zu wollen.