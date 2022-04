Xbox Series X lieferbar: Media Markt & Saturn verkaufen die Konsole

Die Xbox Series X ist endlich wieder auf Lager. Media Markt und Saturn liefern die Microsoft-Konsole zum Normalpreis nach Hause, ermöglichen eine Abholung in den Filialen und bieten zudem einen "All Access"-Deal an. Unklar ist, wie lange die neue Xbox verfügbar bleibt.

Info: Beim Betreten der Xbox-Seite der Händler wird oftmals ein Captcha-Code bzw. -Rätsel abgefragt. Somit verhindern die Shops ungewollte Einkäufe von Bots.

Was machen die PlayStation 5 und die Nintendo Switch?

Jetzt Next-Gen-Konsole für 499,99 Euro kaufen!

Wer die Suche nach einer Xbox Series X noch nicht aufgeben hat, dürfte nun in den Online-Shops der beiden Elektronikhändler fündig werden. Die Nachfrage scheint zwar weiterhin ungebrochen hoch zu sein, was unter anderem die schlechte Verfügbarkeit bei Amazon zeigt, doch Media Markt und Saturn konnten sich ein vergleichsweise großes Kontingent an Next- bzw. Current-Gen-Konsolen sichern. Der Preis beträgt wie üblich 499,99 Euro. Zusätzlich sind diverse Bundles, zum Beispiel mit Far Cry 6 oder Rainbow Six Extraction, erhältlich.Alternativ ist Microsofts High-End-Konsole im so genannten Xbox All Access erhältlich. Dabei handelt es sich um eine 0%-Finanzierung mit Ratenzahlungen über 24 Monate, die zudem mit einem Xbox Game Pass Ultimate gebündelt wird. Der Preis hierfür beträgt 32,99 Euro pro Monat. Ein Abschluss des All-Access-Vertrags ist allerdings nur in den Filialen von Media Markt und Saturn vor Ort möglich.Während sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X zumindest bei Media Markt und Saturn verbessert, bleibt die PlayStation 5 (PS5) ein rares Gut. Die Sony-Konsole ist derzeit nur sporadisch in diversen Online-Shops erhältlich. Anders sieht es bei der Nintendo Switch aus. Die bereits in die Jahre gekommene Hybrid-Konsole kann deutschlandweit problemlos bestellt werden. Gleiches gilt für die kompakte Nintendo Switch Lite ohne TV-Dock-Funktion. Lediglich das neue OLED-Modell kämpft mit Lieferschwierigkeiten. Vorbestellungen werden zwar angenommen, doch eine Auslieferung ist in vielen Fällen erst ab Anfang Mai möglich.