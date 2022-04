Neue Android-Banking-Malware übernimmt aus der Ferne die Kontrolle

Sicherheitsforscher warnen vor einer neuen Android-Banking-Malware namens Octo. Dieser Trojaner ist so ausgeklügelt, dass er unter anderem SMS zur Legitimation von Banking-Vorgängen abfängt und sich selbst vor der Entdeckung versteckt.

Keylogger mit Fernzugriff

Push-Benachrichtigungen von bestimmten Anwendungen blockieren

Aktivieren des Abfangens von SMS

Deaktivieren des Tons und vorübergehendes Sperren des Bildschirms des Geräts

Starten einer bestimmten Anwendung

Fernzugriffssitzung starten/beenden

Öffnen einer bestimmten URL

Senden einer SMS mit einem bestimmten Text an eine bestimmte Rufnummern

portal gda / Flickr

Der Android-Trojaner Octo wurde nun durch die Forscher von ThreatFabric genauer beschrieben. Octo basiert dabei ExoCompact basiert, einer recht bekannten Malware-Variante, die seit 2018 bekannt ist. Octo ist dagegennoch ganz neu und die ersten Kampagnen, in denen der Trojaner eingesetzt wurde, sind aus diesem Jahr. Laut ThreatFabric haben sie den Trojaner in freier Wildbahn erwischt, wie er über eine Fernzugriffsfunktion diverse Aktionen auf den Smartphones seiner Opfer ausführte.Die wichtigste Neuerung von Octo im Vergleich zudem Vorgängern ist dabei eben genau das fortschrittliche Fernzugriffsmodul, mit dem Bedrohungsakteure sogenannte On-Device-Fraud (ODF) durchführen können, indem sie das kompromittierte Android-Gerät aus der Ferne steuern.Der Fernzugriff wird durch ein Live-Bildschirm-Streaming-Modul über die MediaProjection von Android und durch Fernaktionen über den Accessibility Service ermöglicht. Octo verwendet dazu ein schwarzes Bildschirm-Overlay, um seine Aktionen vor den Blick des Opfers zu verbergen. Der Trojaner setzt die Bildschirmhelligkeit auf Null und deaktiviert alle Benachrichtigungen, indem es den Modus "Keine Unterbrechung" aktiviert. So sieht es für das Opfer so aus, als sei sein Smartphone inaktiv, in Wirklichkeit kann aber so einiges unbemerkt ablaufen.Dadurch, dass das Gerät scheinbar ausgeschaltet ist, kann die Malware verschiedene Aufgaben ausführen, ohne dass das Opfer davon weiß. Zu diesen Aufgaben gehören Gesten, Schreiben von Text, Ändern der Zwischenablage, Einfügen von Daten und Scrollen nach oben und unten und das Übertragen von Daten. Neben dem Fernzugriffssystem verfügt Octo auch über einen leistungsstarken Keylogger. Daher sind eingegebene PINs und Passwörter stark gefährdet.Octo unterstützt eine umfangreiche Liste von Befehlen, von denen die wichtigsten sind:"Angesichts der Fakten kommen wir zu dem Schluss, dass ExobotCompact in den Android-Bankentrojaner Octo umbenannt wurde und von seinem Besitzer ‚Architect', auch bekannt als ‚Goodluc', gemietet wird. ThreatFabric verfolgt diese Variante als ExobotCompact.D", so die Schlussfolgerung von Threat Fabric in ihrem Bericht.Der Trojaner verbreitet sich dabei über den Google Play Store. Zu den jüngsten Apps, von denen bekannt ist, dass sie mit Octo infiziert wurden, gehört eine Anwendung namens "Fast Cleaner". Die App wurde mittlerweile aus dem Store entfernt, hatte aber bis dahin rund 50.000 Downloads. Trojaner mit Fernzugriffsmodulen kommen immer häufiger vor und machen robuste Maßnahmen zum Schutz von Konten, wie z. B. Zwei-Faktor-Codes, obsolet, da der Bedrohungsakteur das Gerät und die eingeloggten Konten vollständig kontrolliert.