Amazon Music Unlimited: Nun wird es auch für Prime-Kunden teurer

In den letzten Monaten haben alle relevanten Streaming-Dienste die Preise erhöht, das gilt nicht nur für Video-Streaming, sondern auch den Audiobereich. Mit Amazon hat nun einer der letzten Anbieter nach­gezogen, auch der Musikdienst des Versandhändlers wird teurer.

Amazon Music Unlimited ist "zweigleisig"

Zusammenfassung Amazon erhöht die Preise für Music Unlimited

Monatsabo steigt für Prime-Kunden von 8,99 auf 9,99 Euro

Jahresabo kostet nun 99 statt 89 Euro, Familienabonnement unverändert

Amazon begründet Preiserhöhung mit Qualitätsanforderungen

Musikdienste wie Deezer und Apple Music haben Preise ebenfalls erhöht

Amazon betreibt mit Music Unlimited einen Streaming-Dienst für Audio-Inhalte wie Musik und Podcasts und das Unternehmen hat hier im Wesentlichen zwei Schienen: eine für Amazon Prime-Kunden und eine für jene, die nur Music Unlimited abonnieren wollen. Im zweitgenannten Fall mussten die Kunden bereits eine Preiserhöhung schlucken, denn Anfang des Jahres wurde der monatliche Zugang von 9,99 auf 10,99 Euro erhöht.Nun sind auch Prime-Kunden an der Reihe. Gut ein Jahr nach der letzten Preiserhöhung hebt Amazon nun auch die laufenden Kosten für seine "Stammkunden" an, auch hier wird das Abo um einen Euro teurer und steigt auf 9,99 Euro im Monat (via Hifi.de ). Ähnliches gilt für das Jahresabo, hier steigt der Preis von 89 auf 99 Euro. Nicht betroffen ist das Familienabonnement, dieses kostet monatlich weiterhin 16,99 Euro bzw. 169 Euro für das ganze Jahr. Die Amazon Music Unlimited-Variante, die nur auf Echo und Fire TV genutzt werden kann, kostet 4,99 Euro pro Monat.Das Unternehmen begründet die Anpassung des Preises mit nichtssagenden Floskeln und teilte mit, dass man nur so die gewohnte Qualität sicherstellen bzw. weiterhin anbieten kann. Branchenkenner und auch Kunden dürften von der Preiserhöhung allerdings nicht überrascht sein, da zuletzt alle relevanten Musikdienste ihre Preise angepasst haben, darunter Deezer und Apple Music.Auch Marktführer Spotify hat diesen Schritt bereits vollzogen, hier gibt es für Deutschland jedoch ein Aber: Denn die Schweden haben in zahlreichen Ländern, darunter den USA, Österreich und der Schweiz, die Preise erstmals angehoben - Deutschland blieb bisher allerdings verschont . Das dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.