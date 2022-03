Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im April

Amazon kündigt neue Prime Gaming-Inhalte und insgesamt acht Gratis-Spiele an, die man seinen Mitgliedern im April bereitstellen wird. Zudem geht der Händler eine Partnerschaft mit Blizzard ein und verspricht exklusive Inhalte für Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im April 2022

Apex Legends - Mad Maggie Bundle

Battlefield 2042 - The Lifesaver Bundle

Black Desert Mobile - Prime Pet, Good Feed Chest

Dead by Daylight - Pot O' Gold Charm

Doom Eternal - Peachy Keen Cosmetic Content Pack

Fall Guys - Splatter Costume + 6,500 Kudos

FIFA 22 - Prime Gaming Pack

Hearthstone - zufällige garantierte Legendäre Karte

League of Legends: Wild Rift - Random Emote Chest

Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

Naraka: Bladepoint - Doge Avatar

Overwatch - Legendäre Lootbox

Rainbow Six Siege - FanArt Bundle

Splitgate - Nebula BFB Skin, Nebula Rocket Launcher, Skin Nebula SMG Skin, Hunt Sniper Rifle Skin (Legendäres Item)

Two Point Hospital - Stealth Mode Bundle

1. März - Letzte Gelegenheit: Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, I'm looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und The Stillness of the Wind

Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, I'm looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und The Stillness of the Wind 1. März - Gratis-Spiele mit Prime: The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Moneky Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, Nanotale - Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper, House of 1000 Doors: Family Secrets

31. März - Grand Theft Auto Online - GTA $100k

31. März - League of Legends - 650 RP, 5 champion shards; 30-day XP Boost; 1 Mystery Skin Permanent; epic guaranteed; 2 Series 1 Eternals Shards; 200 Orange Essence

31. März - Letzte Gelegenheit, sich Madden NFL 22 zu sichern

31. März - PUBG: BATTLEGROUNDS - Silver G-Coin Box

4. April - Lord Mobile - Pack D: Training Pack

4. April - Valorant - The Wayfinder Player Card

4. April - New World - Vested Harmonizer Bundle

5. April - Call of Duty: Vanguard / Warzone - Animalistic Bundle

5. April - Lost Ark - Raptor Mount Pack

5. April - Red Dead Online - 50% off an Elephant, Rifle Reward for 25 Capitale, Reward for free select Boots

5. April - Two Point Hospital - Rocket Pig Bundle

5. April - Warframe - Verv Sigil and Emblem Pack

7. April - Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

7. April - League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

7. April - Paladins - Whipped Cream Cassie

7. April - SMITE - Rambo Ullr

11. April - Dead by Daylight - Pot O' Gold Charm

11. April - Naraka: Bladepoint - Doge Avatar

12. April - Legends of Runeterra - 1 Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

14. April - Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

18. April - Lord Mobile - Pack E: Army Pack

19. April - Two Point Hospital - Something Fishy Bundle

21. April - Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

21. April - League of Legends: Wild Rift - Random Bauble Chest

28. April - Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

Coming Soon - Roblox Angebot

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon

Mit The Elder Scrolls IV: Oblivion in der Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville und Monkey Island 2 als Special Edition "LeChuck's Revenge" können sich Spieler auf drei namhafte Titel freuen, die neben Nanotale, Guild of Ascension, House of 1000 Doors, Turnip Boy Commits Tax Evasion und Galaxy of Pen and Paper pünktlich zum Monatswechsel in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sein werden. Zudem sollte man noch in diesem Monat die Gelegenheit nutzen, um sich die März-Highlights , wie zum Beispiel Surviving Mars, zu sichern.Abseits der neuen Gratis-Spiele bestätigt Amazon die Zusammenarbeit mit Entwickler und Publisher Blizzard Entertainment und die damit verbundene Versorgung mit exklusiven Ingame-Inhalten . Unter anderem können sich Overwatch-Spieler ab sofort und monatlich bis zum 14. September legendäre Lootboxen sichern. Für Hearthstone stehen legendäre Karten und diverse Standard-Kartenpacks als kostenlose Dreingabe bereit. Für die Zukunft werden weitere Inhalte für World of Warcraft sowie Starcraft: Remastered versprochen.Weiterhin beliefert Amazon Prime Gaming eine Vielzahl von Spielen mit so genannten Drops. Mit dabei sind die beiden eigenen Online-Rollenspiele Lost Ark und New World sowie bekannte Multiplayer-Games wie Grand Theft Auto Online (GTA 5), Apex Legends, Battlefield 2042, Fall Guys, FIFA 22, League of Legends, PUBG und Call of Duty: Warzone bzw. Vanguard. Sämtliche Ingame-Gegenstände, von Skins über Booster-Packs bis hin zu Mounts und Währungspaketen, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist eine Verknüpfung mit dem Spiel-Account (z.B. via Steam) erforderlich.